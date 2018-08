Αfrodite's Summer

Mε το καλοκαίρι στην κορύφωσή του – ας μη μιλάμε για τέλος κι ο Σεπτέμβρης αποκαλόκαιρο είναι – ζήλεψα τις μουσικές καλοκαιρινές επιλογές των εκλεκτών συναδέλφων (δείτε τις ΕΔΩ) και θα’θελα να κάνω μια προσωρινή πειρατεία στο πλεούμενο του efsyn city.

Αν μου επιτρέπετε, αυτά είναι τα τραγούδια του καλοκαιριού για μένα – σε μια σχιζοειδή επιλογή, σαν τις πλευρές Α και Β μιας κασέτας– όπου το Α μιλάει για αγάπη και το Β για μίσος.

ΠΛΕΥΡΑ Α - Ας αρχίσουμε με τα γλυκανάλατα

Κλειώ Δενάρδου – Το καλοκαίρι εκείνο

Video of Κλειώ Δενάρδου - Το Καλοκαίρι Εκείνο

Το πρωτάκουσα πέρσι το καλοκαίρι, από ένα ξεκάρφωτο ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε μόνο επιτυχίες του ’60 και του ’70. Από αυτές που οι Ελληνες τραγουδούσαν με ιταλική προφορά και τα κορίτσια τα λέγανε Τάμυ, Πάτυ και Γκέλυ. Αργότερα έμαθα ότι η γυναίκα με το όνομα σαν από μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή έχει βαπτιστεί και “πουλέν της Χούντας” γιατί μεσουράνησε σε φιέστες της Επταετίας. Πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1968. Οταν η Ευρώπη συγκλονιζόταν από το γαλλικό Μάη και την άνοιξη της Πράγας, η Ελλάδα είχε μπει στο γύψο. Δε βαριέσαι, το τραγούδι μιλά για καλοκαίρια.

Τάμυ – Αγόρι μου ( Caterina Casselli – Disperatamente Io ti Amo)

Video of ΤΑΜΜΥ - ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ

Στο ιδιο κλίμα με την Κλειώ, η Τάμυ τραγουδάει διασκευασμένο σε ελληνικούς στίχους το απελπισμένο τραγούδι αγάπης της Κατερίνα Κασέλι, με το σαχλεπίσαχλο τίτλο «Αγόρι μου». Ανάλαφρο σαν ροζ τσιχλόφουσκα, σπαραχτικό σαν χωρισμός στα δεκάξι σου χρόνια, όταν κλαις απαρηγόρητη γιατί σου «πήραν τα παιχνίδια και τον εραστή σου», γελοίο εκ των υστέρων όταν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, από ένα αγόρι. Για κάποιο λόγο η ελληνική διασκευή μ’αρέσει περισσότερο.



ΠΛΕΥΡΑ Β - Και τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό…

Blue Oyster Cult - This Ain't the Summer of Love

Video of Blue Oyster Cult - This Ain't the Summer of Love

Η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ρόδινη και οι Blue Oyster Cult το γνώριζαν καλά. Όχι τόσο φευγάτο όσο το Flaming Telepaths, ούτε τόσο διάσημο όσο το Don’t Fear the Ripper, το τραγούδι αυτό θάβει βαθιά στο χώμα τις χίπικες ψευδαισθήσεις για έρωτες και λουλούδια. «Αυτός δεν είναι ο κήπος της Εδέμ, δεν υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό, τα πράγματα δεν είναι όπως ήτανε και αυτό δεν είναι το καλοκαίρι της Αγάπης». Λες και είχαμε καμιά αμφιβολία…

Green River -Swallow My Pride

Video of Green River - Swallow My Pride

Πανκ ροκ μπάντα από το Σιάτλ, πρόδρομος των μεγαθηρίων του Grunge, εμπνέονται από τους Blue Oyster Cult, τους Sabbath και τους Stooges, και αποδομούν αισχρά το αμερικάνικο όνειρο. Εδώ ο τραγουδιστής (o Μαρκ Αρμ των θρυλικών Μudhoney) τα βάζει με το κορίτσι, που αρμενίζει σε εθνικοπατριωτικό παραλήρημα, τυφλωμένη από το φιλοπόλεμο κλίμα της εποχής του Ριγκανισμού. Κάτι σαν οπαδός του Τραμπ πριν τον Τραμπ. «Στην αρχή με έριξε με την εμφάνισή της, τώρα μου έρχεται να της στρίψω το λαρύγγι. Προσπάθησα χίλιες φορές να της εξηγήσω, αλλά αυτό το μικρό κορίτσι δεν καταλαβαίνει τίποτα». Καταπίνει όμως την περηφάνειά του, γιατί ούτε αυτό είναι το καλοκαίρι της αγάπης.

Επίλογος: Δύο τραγούδια που συμφιλιώνουν τα αντικρουόμενα συναισθήματα του φετινού Αυγούστου. Φυσικά μιλάνε και αυτά για καλοκαίρι. Χωρίς εξηγήσεις:

Shangri-Las – Remember (Walking in the Sand)

Video of The Shangri- Las - Remember ( Walking in the Sand) - Long stereo mix

Mad Season – Long Gone Day