ΜΕΛΕΤΗ: «Κωνσταντινούπολη μια ιστορία τριών πόλεων» της Μπέτανι Χιούζ

«Κωνσταντινούπολη μια ιστορία τριών πόλεων» της Μπέτανι Χιούζ

μετάφραση: Χρήστος Καψάλης

εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ (Εμμ. Μπενάκη 13-15, Αθήνα, τηλ. 210 3602535, www.psichogios.gr)

σελ. 872

ISBN 978-618-01-2291-6

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 29η ΜΑΪΟΥ: Η διαχρονική ιστορία της Πόλης ανά τους αιώνες, από τη νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Οι λαοί, οι πολιτισμοί και τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία μέσω αυτής, που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων στις 29 Μαΐου 1453.

Η πόλη των πόλεων: η Κωνσταντινούπολη ως προτεύσουσα της Βυζ. αυτοκρατορίας δεν συγκρίνονταν σε μεγαλείο με καμία άλλη πόλη της Ευρώπης όλης. |

Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέκαθεν ένας τόπος όπου οι ιστορίες συγκρούονται με την Ιστορία, όπου το αφήγημα είναι τόσο δυνατό όσο το καθαρό ιστορικό γεγονός. Από το Κοράνι μέχρι τον Σαίξπηρ, η πόλη με τα τρία ονόματα -Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ-, αντηχεί ως ιδέα και ως τόπος και ξεπερνά τα σύνορά της, πραγματικά και φανταστικά. Η πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, τον Βορρά και τον Νότο, έχει λειτουργήσει ως πρωτεύουσα της Ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, της Λατινικής και της Οθωμανικής. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ύπαρξής της το κοσμοπολίτικο αυτό μέρος ήταν γνωστό απλώς ως Η Πολιτεία, αλλά, όπως αποκαλύπτει η Μπέτανι Χιουζ, δεν αποτελεί μόνο μια πολιτεία αλλά μια παγκόσμια ιστορία!

Στο επικό αυτό βιβλίο, η Χιουζ μάς οδηγεί σ’ ένα μαγευτικό ιστορικό ταξίδι από τη νεολιθική εποχή στο παρόν, μέσω των πολλών ενσαρκώσεων μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις, εξερευνώντας τρόπους με τους οποίους η επιρροή της διαμόρφωσε τον ευρύτερο κόσμο. Η Χιουζ μελετά αυτό που απαιτείται για να γίνει μια πολιτεία και αφηγείται την ιστορία όχι μόνο αυτοκρατόρων, βεζίρηδων, χαλίφηδων και σουλτάνων, αλλά των φτωχών και όσων δεν έχουν φωνή, γυναικών και αντρών των οποίων οι προσδοκίες και τα όνειρα επανεφηύραν την Κωνσταντινούπολη.

Βασισμένο σε λεπτομερή έρευνα και στοιχεία που συλλέχθηκαν επί μια δεκαετία καθώς και νέα αρχαιολογικά ευρήματα, πρόκειται για ένα συναρπαστικό πορτρέτο μιας σπουδαίας πόλης.

ΜΠΕΤΑΝΙ ΧΙΟΥΖ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η βραβευμένη ιστορικός, Μπέτανι Χιουζ. |

Η Μπέτανι Χιουζ είναι βραβευμένη ιστορικός, συγγραφέας και παρουσιάστρια. Έχει κάνει ντοκιμαντέρ για τα BBC, Channel 4, PBS, National Geographic, Discovery, The History Channel και ABC. Είναι ερευνήτρια στο King’s College London και διδάσκει στο Institute of Continuing Education του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένου του Norton Medlicott Medal for History.

