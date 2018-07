ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: «M train» της Πάτι Σμιθ

«M train» της Πάτι Σμιθ

μετάφραση: Αλέξανδρος Καλοφωλιάς

εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ (Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα, τηλ. 210 3802007, www.kedros.gr)

σελ. 272

ISBN 978-960-04-4916-7

Αναμνήσεις της Πάτι Σμιθ από τόπους, στέκια, ανθρώπους, προσκυνήματα, το βιβλίο που η ίδια χαρακτήρισε ως «οδικό χάρτη της ζωής μου».

Η θρυλική Πάτι Σμιθ θυμάται στιγμές από τη ζωή της ανατρέχοντας στους τόπους και στα στέκια στα οποία βρέθηκε: Το μικρό καφέ στο Γκρίνουιτς Βίλατζ όπου έπαιρνε καθημερινά το πρωινό της. Τις επισκέψεις της στους τάφους του Ζαν Ζενέ, της Σίλβια Πλαθ και του Αρθούρου Ρεμπό. Τα χρόνια που έζησε στο Μίσιγκαν μαζί με τον άντρα της, τον Φρεντ Σόνικ Σμιθ, τον οποίο έχασε το 1994. Με το «M Train» η Πάτι Σμιθ μετακινείται στις περιοχές της μνήμης της. Ένα στοχαστικό κείμενο για τα ταξίδια, τις αστυνομικές σειρές, τη λογοτεχνία και την απόλαυση του καφέ. Ένα δυνατό και βαθιά συγκινητικό βιβλίο, το οποίο η μεγάλη μουσικός και ποιήτρια χαρακτήρισε «οδικό χάρτη της ζωής μου».

ΠΑΤΙ ΣΜΙΘ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η σπουδαία τραγουδοποιός, μουσικός και ποιήτρια Πάτι Σμιθ. |

Η Πάτι Σμιθ, τραγουδίστρια, μουσικός, ποιήτρια και ακτιβίστρια, γεννήθηκε στο Σικάγο το Δεκέμβριο του 1946. Επηρεασμένη από τον Μπομπ Ντίλαν, τον Αρθούρο Ρεμπό, τον υπαρξισμό και την μπιτ λογοτεχνία, το 1967 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και αναμίχθηκε με τους καλλιτεχνικούς underground κύκλους της πόλης. Ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο (συνέγραψε ένα θεατρικό με τον Σαμ Σέπαρντ) και άρχισε να επεξεργάζεται την ιδέα του συνδυασμού της ποίησης με τη μουσική του ροκ εν ρολ. Γι’ αυτόν το σκοπό, το 1974 σχημάτισε το Patti Smith Group σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Λένι Κέι.

Η Πάτι Σμιθ συνδεόταν στενά με τον διάσημο φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, ο οποίος την απαθανάτισε στο εξώφυλλο του πρώτου της άλμπουμ, «Horses» (1975) από πολλούς μουσικοκριτικούς θεωρείται το πρώτο πανκ-ροκ άλμπουμ της δεκαετίας του 1970 και συγκαταλέγεται στις περισσότερες και πιο έγκυρες λίστες με τα 100 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Η Πάτι Σμιθ φωτογραφημένη για το εξώφυλλο του πρώτου της άλμπουμ, από τον για χρόνια συντροφό της, διάσημο φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ |

Ακολούθησε μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ, που την καθιέρωσαν ως μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, συνθέτριες και στιχουργούς στην Ιστορία: «Radio Ethiopia» (1976), «Easte»r (1978), «Wave» (1979). Το 1980 εγκαταστάθηκε στο Ντιτρόιτ, όπου παντρεύτηκε τον Φρεντ Σόνικ Νμιθ, πρώην κιθαρίστα των MC5, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Για μεγάλο διάστημα αφοσιώθηκε στην οικογένειά της και αποτραβήχτηκε από τη δισκογραφία. Επέστρεψε όμως στις ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις το 1988 με το άλμπουμ «Dream of Life». Από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλα έξι άλμπουμ, με τελευταίο το «Banga» (2012).

Η πρώτη ποιητική συλλογή της Πάτι Σμιθ, με τον τίτλο «Seventh Heaven», εκδόθηκε το 1972 και ακολούθησαν οι συλλογές «Witt» (1973), «Babel» (1978), «Woolgathering» (1992), «The Coral Sea» (1996), «Auguries of Innocence» (2005). Το ποιητικό έργο της έχει εκδοθεί και σε συγκεντρωτικές συλλογές. Το 2010 εκδόθηκε το αυτοβιογραφικό έργο της «Just Kids» και το 2015 το επίσης αυτοβιογραφικό «M Train».

Εκτός από το ποιητικό και δισκογραφικό έργο της, η Πάτι Σμιθ έχει ασχοληθεί με επιτυχία και με τη ζωγραφική. Το 1973 πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση στο Gotham Book Mart της Νέας Υόρκης. Τα έργα της στο πλαίσιο της έκθεσης Strange Messenger δημοσιεύθηκαν στον ομότιτλο τόμο το 2003.

Το 2005 το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας τίμησε την Πάτι Σμιθ απονέμοντάς την τον τίτλο του Commandeur des Arts et des Lettres, που αποτελεί την ανώτατη καλλιτεχνική διάκριση στη Γαλλία. Το 2007 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

