ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: «Φοβού τους Δαναούς» του Φίλιπ Κερ

«Φοβού τους Δαναούς» του Φίλιπ Κερ

μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ (Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα, τηλ. 210 3809721, www.kedros.gr)

σελ. 496

ISBN 978-960-04-4973-0

Για μία ακόμη φορά, ο Μπέρνι Γκούντερ, ο φημισμένος ήρωας του Φίλιπ Κερ, βυθίζεται στη σκοτεινή ιστορία του Β´ Παγκόσμιου πολέμου και ειδικότερα στο έγκλημα της εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της υφαρπαγής της περιουσίας τους.

ΕΓΡΑΨΑΝ:

«Μια εξαιρετική πλοκή … ένα θαυμάσιο μυθιστόρημα από έναν προικισμένο συγγραφέα που έφυγε νωρίς». Washington Post

«Το «Φοβού τους Δαναούς» επιβεβαιώνει αυτό που οι φανατικοί αναγνώστες του Φίλιπ Κερ γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό: ότι ανάμεσα στους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων ελάχιστοι μπορούν να τον ανταγωνιστούν» - Sunday Times

ΦΙΛΙΠ ΚΕΡ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο σπουδαίος μυθιστοριογράφος, Φίλιπ Κερ |

Ο Φίλιπ Κερ γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1956. Σπούδασε νοµικά και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, όπου, μεταξύ άλλων, εντρύφησε στο γερμανικό δίκαιο και στη γερμανική φιλοσοφία, διαβάζοντας σχετικά κείμενα στο πρωτότυπο. Όπως λέει ο ίδιος: «Η πιο ενδιαφέρουσα νομική φιλοσοφία είναι η γερμανική, οπότε το λογικό ήταν να πάω στη Γερμανία, όπως και έκανα, και ειδικά στο Βερολίνο, το οποίο επισκέφθηκα αρκετές φορές».

Η μελέτη αυτή του έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθεί περαιτέρω με την ιστορία της Γερμανίας στον εικοστό αιώνα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην ιστορία του ναζισμού. Στο διάστημα αυτό γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα να γράψει ένα μυθιστόρημα με ήρωα έναν Βερολινέζο αστυνομικό το 1936. Η ιδέα του υλοποιήθηκε το 1989 με την έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος, με τίτλο «Οι Βιολέτες του Μάρτη». Πρόκειται για το βιβλίο με το οποίο παρουσίασε στο κοινό τον Μπέρνι Γκούντερ, τον κυνικό και ταυτόχρονα μελαγχολικό ντετέκτιβ που ζει την άνοδο και την πτώση του ναζισμού. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Ο χλοµός εγκληματία»ς (1990) και «Γερµανικό ρέκβιεμ» (1991), µε φόντο το μεσοπολεμικό και μεταπολεμικό Βερολίνο αντίστοιχα. Το 1993 τα τρία μυθιστορήματα συγκεντρώθηκαν από την Penguin Press σε έναν τόµο µε τον γενικό τίτλο Berlin Noir, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Στα ελληνικά εκδόθηκαν για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Κέδρος το 2002-2003, στη σειρά αστυνομικής λογοτεχνίας «μαύρο βελούδο» . Το 2012 κυκλοφόρησαν σε επίτοµη έκδοση µε τον τίτλο» Η τριλογία του Βερολίνου».

Από την κυκλοφορία του «Γερμανικού ρέκβιεμ» έως την επιστροφή του Μπέρνι Γκούντερ με το «The One from The Other» μεσολάβησαν δεκαέξι χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Φίλιπ Κερ έγραψε πλήθος άλλων βιβλίων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα «Φιλοσοφικά εγκλήματα» (Κέδρος, 2015). Έγραψε επίσης σημαντικά βιβλία για παιδιά, μεταξύ των οποίων τα: «Η πιο τρομακτική ιστορία όλων των εποχών» και «Φρίντριχ, ένας σπουδαίος ντετέκτιβ» (θα κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Κέδρος). Ακολούθησαν και άλλα μυθιστορήματα με ήρωα τον Μπέρνι Γκούντερ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κέδρος: «Μοιραία Πράγα», «Άνθρωπος χωρίς ανάσα», «Φλόγα που σιγοκαίει», «Η γυναίκα από το Ζάγκρεµπ», «Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται», «Η άλλη πλευρά της σιωπής», «Φοβού τους Δαναούς».

Το προσεχές διάστημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η έκδοση του μυθιστορήματος που πρόλαβε να ολοκληρώσει πριν από τον θάνατό του, με τίτλο «Metropolis».

Τιμήθηκε µε τα βραβεία RBA International Prize for Crime Writing και British Crime Writers’ Association’s Ellis Peters Historic Crime Award. Συνεργάστηκε ως αρθρογράφος µε τις εφημερίδες Sunday Times, Evening Standard και New Statesman.

Ήταν παντρεμένος µε τη συγγραφέα Jane Thynne και πατέρας τριών παιδιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, πριν λίγους μήνες, στις 23 Μαρτίου 2018.

