ΔΟΚΙΜΙΟ:«Ιστορία και Επανάσταση - Αντικρούοντας τον αναθεωρητισμό»

«Ιστορία και Επανάσταση - Αντικρούοντας τον αναθεωρητισμό»

Σε επιμέλεια Μάικ Χέινς και Τζιμ Γούλφρις

μετάφραση: Γιάννης Βογιατζής

εκδόσεις: ANGELUS NOVUS (Γράμμου 40, Βριλήσσια, Αθήνα, τηλ. 210 6137942, www.angelus-novus.gr)

σελ. 488

ISBN 978-618-5366-00-1

Ενα εξαιρετικό βιβλίο: Κριτική επανεξέταση της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Ρωσικής Επανάστασης, της μεταχείρισής τους από την αναθεωρητική ιστοριογραφία και τη σημασία τους στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.

«Γιατί εξακολουθούν να μας σαγηνεύουν οι επαναστάσεις;» αναρωτιούνται οι επιμελητές αυτού του συλλογικού έργου Μάικ Χέινς και Τζιμ Γούλφρις. Οι ίδιοι συγκέντρωσαν κείμενα δικά τους και των F. Gauthier, M. Ferro, G. Eley, G. Kennedy, L.T. Lih, D. Bensaid και E. Traverso, κάτω από τον τίτλο «Ιστορία και επανάσταση: Αντικρούοντας τον αναθεωρητισμό».

«Η απάντηση είναι απλή. Άλλαξαν τον κόσμο και, στην πορεία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του δικού μας κόσμου, δείχνοντας παράλληλα δρόμους πέρα από αυτόν . Κάτι τέτοιο τις καθιστά βαθιά ενοχλητικά συμβάντα για όσους πιστεύουν ότι, καλώς ή κακώς, ζούμε στον καλύτερο απ' όλους τους πιθανούς κόσμους, στον οποίο υπάρχει περιθώριο μόνο για μπαλώματα και μικροβελτιώσεις».

Αυτού του τύπου οι απόψεις δεν αποτελούν μονοπώλιο των συντηρητικών. Ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός της Αγγλικής και της Γαλλικής Επανάστασης όχι μόνο συνθηκολόγησε με την καθεστηκυία τάξη, αλλά θέλει να ξεχάσει πάση θυσία το παρελθόν του. Μέχρι το 2000, οι μεγάλες αφηγήσεις είχαν σιγήσει και o συντηρητισμός και ο φόβος για τη ριζική αλλαγή αντηχούσαν στη διάσημη ρήση του Φουκουγιάμα περί του τέλους της Ιστορίας.

Όμως η διαπίστωση, εκεί στις αρχές του αιώνα μας, ότι οι κυρίαρχοι, που κάποτε συναντιόνταν ανενόχλητοι σε συνεδριάσεις κορυφής (G7, ΔΝΤ, Παγκόσμιας Τράπεζας, ΠΟΕ), δέχονταν πλέον τη δριμύτατη κριτική χιλιάδων διαδηλωτών θύμισε σε όλους ότι υπάρχουν ακόμα καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν και οι διαμάχες γύρω από τη «νεκρή» ιστορία άρχισαν να γίνονται αντιληπτές υπό άλλο πρίσμα.

Τα κείμενα του παρόντος τόμου αντιμετωπίζουν αυτές τις αντιπαραθέσεις των τελευταίων δεκαετιών υπό το πρίσμα ιστορικών ευαίσθητων στην ιδέα ότι όχι μόνο η ιστορία δεν τελείωσε, αλλά πλέον η θέση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί με νέα αυτοπεποίθηση.

Εξετάζοντας την Αγγλική, τη Γαλλική και τη Ρωσική Επανάσταση και τη μεταχείρισή τους από την αναθεωρητική ιστοριογραφία, επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά τη σπουδαιότητά τους στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και, σε μια αναπροσαρμογή του ρόλου του πολιτικού, απορρίπτουν την αναθεωρητική σύλληψη της ιδεολογίας ως μιας σφαίρας αυτόνομης και μη αναγώγιμης, που οι δημαγωγοί επιβάλλουν στην κοινωνία.

Συνέντευξη του Τζιμ Γούλφρις στον Τάσο Τσακύρογλου για την Εφημερίδα των Συντακτών εδώ

ΜΑΪΚ ΧΕΪΝΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο καθηγητής και διανοητής, Μάικ Χέινς |

O Μάικ Χέινς διδάσκει στο πανεπιστήμιο του Γουλβερχάμπτον. Μαζί με τον Rumy Husan, έχει εκδώσει το έργο “A Century of State Murder? Death and Public Policy in Russia” (2003).

ΤΖΙΜ ΓΟΥΛΦΡΙΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο καθηγητής και συγγραφέας, Τζιμ Γούλφρις |

Ο Τζιμ Γούλφρις διδάσκει στο King's College του Λονδίνου. Έχει συγγράψει, μαζί με τον Peter Fysh το βιβλίο «The Politics of Racism in France» (2003).

