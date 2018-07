ΔΟΚΙΜΙΟ: «Η ερμηνεία στην Ιστορία»

«Η ερμηνεία στην Ιστορία» του Χάυντεν Ουάιτ

μετάφραση: Βάσια Λέκκα

εκδόσεις: ΠΛΕΘΡΟΝ (Μασσαλίας 20α, Αθήνα, τηλ. 210 3645057, plethronbooks.gr)

σελ. 75

ISBN 978-960-348-307-6

Οι σύγχρονες διερωτήσεις σχετικά με την καταγραφή, αλλά και την ανάγνωση της Ιστορίας και τη σχέση της με τη λογοτεχνική γραφή, από έναν σπουδαίο διανοητή που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο αμερικανικός ιστορικός Χάυντεν Ουάιτ (1928-2018), συγγραφέας του διαβόητου «Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe», ριζοσπαστικοποίησε τον τρόπο ανάγνωσης της εξ-ιστόρησης της Ιστορίας: Υποστήριξε ότι η ιστορική συγγραφή είναι δομικά συνδεδεμένη με την λογοτεχνική συγγραφή και ότι το ιστορικό κείμενο εξ-υφαίνεται μέσα από αφηγηματικά νήματα, με στόχο το νόημα της ίδιας της Ιστορίας. Στόχος που, δυστυχώς ή ευτυχώς, διαφεύγει συνεχώς από τους ιστορικούς, τουλάχιστον με τους όρους της αντικειμενικότητας και της επιστημονικής αλήθειας που απαιτούν όσοι επιμένουν να βλέπουν το επιστημονικό καθεστώς της ίδιας της ιστοριογραφίας ως μια υπόσταση εκτός ιστορίας.

Στα δοκίμια του με τίτλο «Η ερμηνεία στην Ιστορία», ο Ουάιτ συνοψίζει το επιχείρημα του γύρω από τη διαμάχη της «θετικιστικής» και της «αφηγηματιστικής» θεώρησης σχετικά με το ερώτημα του επιστημολογικού καθεστώτος της ιστοριογραφίας, δείχνοντας ότι το ερώτημα του πώς γράφουμε την ιστορία είναι, εν τέλει, το ερώτημα του πώς διαβάζουμε και του πώς αφηγούμαστε την ιστορία.

ΧΑΫΝΤΕΝ ΟΥΑΪΤ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο αμερικανός ιστορικός και θεωρητικός της ιστορίας, Χάυντεν Ουάιτ. |

Ο Χάυντεν Ουάιτ, αμερικανός ιστορικός και θεωρητικός της ιστορίας, γεννήθηκε το 1928 στο Μάρτιν του Τενεσί.

Αποφοίτησε από το Wayne State University το 1951 και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Michigan (MA 1952, PhD 1956). Δίδαξε στο Wayne State University (1955-1958), στο University of Rochester (1958-1968), στο University of California, Los Angeles (1968-1973), στο Wesleyan University (1973-1978) και από το 1978 δίδασκε ιστορία της συνείδησης στο University of California, Santa Cruz. Διάσημος κυρίως για το έργο του «Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe» (1973), το οποίο σηματοδότησε μια ριζοσπαστική αλλαγή στη σύγχρονη θεωρία της ιστορίας.

Σε αυτό υποστήριξε ότι η ιστορική συγγραφή μοιάζει κατά πολλούς τρόπους με τη λογοτεχνική, καθώς μοιράζονται την ιδιότητα της αφηγηματικότητας, ιδιότητα που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία νοήματος. Με το έργο του ο White έθεσε εν αμφιβόλω τη δυνατότητα ύπαρξης αντικειμενικής επιστημονικής ιστοριογραφίας.

Έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαρτίου 2018.

