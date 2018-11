ΔΟΚΙΜΙΟ: «Δημιουργώντας ιστορίες» του Τζέρομ Μπρούνερ

«Δημιουργώντας ιστορίες» του Τζέρομ Μπρούνερ

μετάφραση: Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμουτζάκης

εκδόσεις: ΠΕΔΙΟ (Στοά του Βιβλίου, Πεζμαζόγλου 5 και Σταδίου, Αθήνα, τηλ. 210 3229620, www.pediobooks,gr)

σελ. 192

ISBN 978-960-546-031-0

Επανέκδοση του βιβλίου του μεγάλου στοχαστή που προσφέρει μια αριστοτεχνική σύνθεση στοιχείων ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, λογοτεχνίας, νομικής, ιστορίας, νευροεπιστημών και φιλοσοφίας.

Οι ιστορίες -είτε με τη μορφή χρονικών είτε με τη μορφή φανταστικών μύθων- διαποτίζουν τον κόσμο μας, διαμορφώνουν τις βασικές εντυπώσεις μας για την πραγματικότητα και επιβάλλουν δομή στη ζωή μας. Πώς όμως και γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν ιστορίες - ιστορίες λογοτεχνικές, ιστορίες νομικές, ιστορίες για τον εαυτό; Και ποιος είναι ο ρόλος της αφήγησης των ιστοριών στη ζωή μας;

Αυτή την άπιαστη, αλλά θεμελιώδη όψη της ανθρώπινης φύσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε για να δώσουμε νόημα στη ζωή μας, διερευνά στο συγκεκριμένο βιβλίο ο Bruner. Μας προτρέπει να καταλάβουμε πώς λέμε τις ιστορίες μας, πώς τις χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε μια αίσθηση του εαυτού και για να ερμηνεύσουμε τη ζωή των άλλων. Μας ενθαρρύνει επίσης να μάθουμε πώς η λογοτεχνία μεταβάλλει την ίδια την έννοια της ιστορίας και πώς οι νόμοι μάς διδάσκουν τι να προσδοκούμε από την αφήγηση. Και μας προτείνει νέους, προκλητικούς τρόπους σύλληψης της αφήγησης.

Αυτό το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου στοχαστή αποτελεί μια αριστοτεχνική σύνθεση στοιχείων της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας, της λογοτεχνίας, της νομικής, της ιστορίας, των νευροεπιστημών και της φιλοσοφίας. Ο λόγος του είναι μεστός νοήματος, συναρπαστικός, αυτοβιογραφικός, αυτοκριτικός, ερμηνευτικός και προκλητικός, τα δε μέσα που χρησιμοποιεί διεπιστημονικά και συγκλίνοντα.

ΤΖΕΡΟΜ ΜΠΡΟΥΝΕΡ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο σημαντικός διανοητής Τζέρομ Μπρούνερ |

O Τζέρομ Μπρούνερ ήταν Ερευνητής-Καθηγητής της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως «Actual minds», «Possible worlds on knowing the process of education» και «Toward a theory of instruction». Το 1987 του απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο Μπαλζάν για την πολύχρονη συμβολή του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την Ψυχολογία. Ηταν από τους πρωτοπόρους της κίνησης της γνωστικής ψυχολογίας στις ΗΠΑ, έστρεψε νωρίς την προσοχή του προς το θέμα της εξελικτικής ψυχολογίας και στη φιλοσοφίας της εκπαίδευσης. Εφυγε από τη ζωή στις 5 Ιουνίου 2016.

