Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης η ΑΕΚ

Αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει την Ντιναμό Κιέβου και να διατηρήσει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Το τελικό 1-1 στο ΟΑΚΑ δεν άφησε ικανοποιημένη την Ένωση που ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην Ντιναμό, ωστόσο η ΑΕΚ απέδειξε και σήμερα ότι δεν παρατάει κανένα ματς και ότι αγωνίζεται ώς το τέλος.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητό της στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση και παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης για τους «16».

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν ουσιαστικά στη μοναδική τους σημαντική ευκαιρία που δημιούργησαν στο ματς, με τον Τσιγκάνκοφ στο 19ο λεπτό (έπειτα από αμυντική ολιγωρία της ΑΕΚ που ξεκίνησε από λάθος του Μπακάκη) και στη συνέχεια επιχείρησαν να κλείσουν τις επιθετικές επιλογές της Ένωσης και να απειλήσουν στις αντεπιθέσεις.

