Ζητά πάλι απ' τη Μάλτα να ανοίξει το λιμάνι της

Το μπαλάκι στη Μάλτα για ακόμη ένα πλοίο με εκατοντάδες ταλαιπωρημένους μετανάστες έριξε σήμερα η Ιταλία, που τραβάει όλο και περισσότερο το σκοινί, αρνούμενη να παράσχει βοήθεια σε πλοία με μετανάστες.

Πρόκειται για το πλοίο της οργάνωσης Lifeline, τo οποίο μεταφέρει 239 μετανάστες και πρόσφυγες. Ήδη, από χθες, ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι είχε αρνηθεί να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του στην Ιταλία, ενώ το πλοίο είχε ζητήσει τη συνδρομή της ιταλικής ακτοφυλακής στην επιχείρηση διάσωσης.

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.

Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.

Mai più in mare a trafficare.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 Ιουνίου 2018