Υψηλές πτήσεις για Ολυμπιακό, προσγείωση για Παναθηναϊκό

Άνετη ήταν η επικράτηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στην Μπούντουτσνοστ, με το τελικό σκορ 92-70 να αποτυπώνει την υπεροχή των γηπεδούχων στην αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική στη Euroleague.

Χάρη στη νίκη του αυτή, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 6η θέση με ρεκόρ 6-4 (νίκες - ήττες) και έδειξε ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

