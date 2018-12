Υποψήφιοι για 5 Χρυσές Σφαίρες The Favorite και Λάνθιμος

Θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και αυτό αποδεικνύεται και από τις διακρίσεις που συνεχίζει να μαζεύει. Η ταινία The Favorite του Γιώργου Λάνθιμου θα είναι υποψήφια για πέντε Χρυσές Σφαίρες, όπως ανακοινώθηκε.

Το απόγευμα της Πέμπτης ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες και το φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη είναι ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για διακρίσεις.

#TheFavourite has been nominated for 5 @goldenglobes including Best Picture, Best Actress Olivia Colman, Best Supporting Actress Rachel Weisz, Best Supporting Actress Emma Stone, and Best Screenplay! pic.twitter.com/qkSqEIzNAI

— The Favourite (@the_favourite) 6 Δεκεμβρίου 2018