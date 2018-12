Ξυλοκόπησαν έναν από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία της Ελένης

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε χθες ο Αλβανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 19χρονης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο.

Στον 19χρονο, που ήταν χτυπημένος από συγκρατούμενούς του, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το βράδυ επέστρεψε στις φυλακές Αυλώνα, όπου κρατείται.

Για τις συνθήκες του περιστατικού έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από τη διοίκηση των φυλακών, ενώ εντύπωση προκαλεί το ότι το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση, ο 21χρονος Ροδίτης, κρατείται στις φυλακές Γρεβενών.

Πορεία την Παρασκευή στο Μοναστηράκι

«Πορεία για την Ελένη» διοργανώνει η ανοιχτή συνέλευση για τη Γυναικοκτονία στη Ρόδο, η οποία καλεί την προσεχή Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Καπνικαρέα στο Μοναστηράκι.

Την πορεία διοργανώνουν οι ομάδες Καμία Ανοχή, Sabbat - Burn the Rich not the Witch, Justice For Zak/Zackie, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και τη Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης.

Αναλυτικά το κάλεσμα: