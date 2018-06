Ξέθαψαν τα τσεκούρια του... εμπορικού πολέμου

Μετά την αιφνίδια απόρριψη της τελικής συμφωνίας της συνόδου των G7 από τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ευρώπη απαντά με αντίμετρα στην επιβολή δασμών στα προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Πυρά της Μέρκελ κατά του Τραμπ που συνέχισε τα «τιτιβίσματα» ανάβοντας... νέες φωτιές.

«Απογοητευτικά και κάπως θλιβερά», χαρακτήρισε η Καγκελάριος της Γερμανίας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του πλανήτη.

«Η απόσυρση με tweet είναι φυσικά απογοητευτική και επίσης κάπως θλιβερή», δήλωσε η Άνγκελα Μέρκελ κατά την διάρκεια της συνέντευξής της το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD.

Η κ. Μέρκελ σημείωσε ότι η ίδια θεωρεί ότι το έγγραφο της G7 εξακολουθεί να ισχύει, σημειώνοντας ότι η κλιμάκωση των διατυπώσεων δεν βελτιώνει την κατάσταση.

Η ηγέτης της Γερμανίας καταφέρθηκε εναντίον του αμερικανού προέδρου λέγοντας πως η απόφασή του «δεν διευκολύνει την κατάσταση» ενώ παράλληλα σημείωσε πως ενίσχυσε την δική της άποψη, υπέρ μιας ενωμένης, ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ευρώπη πρέπει να πάρει την τύχη της περισσότερο στα χέρια της και να υπερασπιστεί τις αξίες της» δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Βέβαια, φρόντισε να κρατήσει ανοικτές τις διπλωματικές οδούς επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, παρά την πολιτική προστατευτισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα με τα οποία η Ευρώπη σχεδιάζει να απαντήσει στην επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, η Άνγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε ο Καναδάς, ενώ διευκρίνισε ότι θα πρόκειται για κυρώσεις σύμφωνες με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Όσον αφορά την απειλή του προέδρου Τραμπ περί επιβολής δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σημείωσε ότι πρώτα θα επιχειρηθεί η αποτροπή τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράσει με την ίδια συνοχή, όπως τώρα.

Με νέο μπαράζ αναρτήσεων μέσω Twitter, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του έναντι έναντι των «συμμάχων» του.

Λίγες ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής των «7» στον Καναδά και λίγο πριν τη συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Το Δίκαιο Εμπόριο πρέπει να αποκαλείται Ηλίθιο Εμπόριο αν δεν είναι αμοιβαίο. Δεν είναι δίκαιο για τον λαό της Αμερικής!» εξηγώντας πως «(το) εμπορικό έλλειμμα (είναι) 800 δισεκατομμύρια δολάρια».

Με άλλη ανάρτηση αναρωτήθηκε: «Γιατί πρέπει εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, να επιτρέπω σε χώρες να συνεχίζουν να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, όπως έχουν για δεκαετίες, ενώ οι αγρότες μας, οι εργάτες και οι φορολογούμενοί μας πρέπει να πληρώνουν τόσο μεγάλο κι άδικο τίμημα;».

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first!

