Ξέσπασε στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός

Με περίπατο κόντρα στη Μακάμπι (τελικό σκορ: 94-64) επέστρεψε ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές νίκες, αφήνοντας πίσω του τη συντριβή στη Βιτόρια και παραμένοντας στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Euroleague (13-5 νίκες ήτα

Στο ματς που έγινε στο ΣΕΦ και ήταν για την 18η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι γηπεδούχοι πήραν εξαρχής και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενουμένους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, μάλιστα, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε αγώνα επίδειξης. Σε αυτό το δεκάλεπτο, η Μακάμπι πέτυχε μόλις 11 πόντους, ενδεικτικό της προσήλωσης των γηπεδούχων στο αμυντικό κομμάτι.

