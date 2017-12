Ξεκίνησε η μεταφορά τραυματιών στη Δαμασκό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά σοβαρά τραυματιών από τον ελεγχόμενο από τους αντάρτες θύλακα της Ανατολικής Γούτας στην πρωτεύουσα της Συρίας, σύμφωνα με τη Συριακή Ερυθρά Ημισέληνο και μια ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που τόνισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Στην Ανατολική Γούτα περίπου 400.000 άνθρωποι ζουν πολιορκημένοι από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος και των Ηνωμένων Εθνών και έχουν ζητήσει από την κυβέρνησή του Άσαντ να επιτρέψει την απομάκρυνση περίπου 500 επειγόντων περιστατικών που θα υποκύψουν στα τραύματά τους, εάν δεν τους παρασχεθούν άμεσα ιατρικές φροντίδες. Σχεδόν το 12% των παιδιών στην Ανατολική Γκούτα υποφέρουν από υποσιτισμό.

Τέσσερις ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Δαμασκό, οι πρώτες από τις 29 επείγουσες περιπτώσεις των οποίων έχουν εγκριθεί οι διακομιδές, σύμφωνα με τη Συριακή-Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία, που αναφέρει ότι οι υπόλοιποι ασθενείς θα μεταφερθούν μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Ο Μοχάμαντ Κάτουμπ, στέλεχος της SAMS, ανέφερε μέσω Twitter ότι είχαν εγκριθεί πέντε διακομιδές, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των δυνάμεων του Άσαντ και της οργάνωσης Τζάις αλ Ισλάμ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές γιατί προχώρησαν μόνο οι τέσσερις από τις πέντε διακομιδές, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι θα μετακινηθούν από την περιοχή.

Η Συριακή Ερυθρά Ημισέληνος διευκρίνισε ότι οι διακομιδές αυτές έγιναν έπειτα από «μακροσκελείς διαπραγματεύσεις». Μια εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη τη λεπτή φύση της επιχείρησης.

Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz

— ICRC Syria (@ICRC_sy) 26 Δεκεμβρίου 2017