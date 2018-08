Ξεκινά το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, όπως κάθε Αύγουστο από το 2014 μέχρι σήμερα θα διεξαχθεί στην Ιεράπετρα από 4 έως 9 Αυγούστου 2018.

Φέτος, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην ισότητα των δύο φύλων. Θα αναφέρεται στην εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ώστε τόσο νομικά, όσο και ουσιαστικά να έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Αυτή η ισότητα των δυο φύλων προϋποθέτει την ίση κοινωνική θέση των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο, την δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες και σηματοδοτεί την χειραφέτηση και «απελευθέρωση» μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διεκπεραιώσει η γυναίκα στη σύγχρονη εποχή (σύζυγος – μητέρα - εργαζόμενη - νοικοκυρά - ερωμένη).

Το αφιέρωμα «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Όλες οι ταινίες του αφιερώματος είναι με ελληνικούς υπότιτλους.

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τους πρωταρχικούς στόχους του το Φεστιβάλ συνεχίζει να ακολουθεί τους ρυθμούς των εξελίξεων των τεχνολογικών, κινηματογραφικών, κοινωνικών και εμπορικών αλλαγών και να παραμένει οικουμενικό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας ως ζωντανό κινηματογραφικό κύτταρο είναι πάντα χώρος δημιουργίας, καινοτομίας, συμμετοχής και συνάντησης των Ελλήνων και Διεθνών κινηματογραφιστών, αλλά και χώρος επικοινωνίας με το κοινό.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του και να βγει έξω από τα σύνορα της χώρας μας, συνάπτοντας διεθνείς συνεργασίες, για την προβολή του με τα μεγαλύτερα Διεθνή Φεστιβάλ σε Hollywood (filmfreeway), Καναδά (Withoutabox), Ισπανία (clickforfestivals), Γαλλία, Γερμανία (filmfestivallife), Αγγλία (festhome) Νέα Ζηλανδία – Αυστραλία, Ρωσία και Κίνα κλπ, που προβάλλουν το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνιστικό του μέρος, τόσο από την Ελλάδα και την Ευρώπη, όσο και από ολόκληρη τη γη.

Στα πλαίσια της προβολής του Ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της γης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας ταξίδεψε, προβάλλοντας ντοκιμαντέρ στον ομογενειακό φορέα στην Αυστραλία – Glendi Greek Festival 2018, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 24 – 25 Μαρτίου από τους Έλληνες απόδημους στη Ν. Αυστραλία. Με σκοπό την ενδυνάμωση του Ελληνικού Πολιτισμού έγιναν προβολές ντοκιμαντέρ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, στην Αθήνα καθώς και στην Παγκρήτια Έκθεση « Κρήτη – Η μεγάλη Συνάντηση », στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας έχει πλέον την Ευρωπαϊκή ταυτότητα « EFFE » 2017- 2018 (Europe for Festivals, Festivals for Europe του European Festival Association), ως αναγνώριση για το έργο του στην ενδυνάμωση και στην προώθηση του πολιτιστικού γίγνεσθαι της τοπικής του κοινωνίας αλλά και της Ευρώπης ευρύτερα.

Από το 2017 παράλληλα με το διαγωνιστικό του τμήμα δημιούργησε το «China Dream», που όπως υποδηλώνει και το όνομα του «Κινέζικο όνειρο», είναι μια φαντασμαγορική συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ της Ιεράπετρας με τα 9 μεγαλύτερα Διεθνή Φεστιβάλ της Κίνας. Αποτέλεσμα αυτής της συνδιοργάνωσης, είναι η προβολή ντοκιμαντέρ Ελλήνων σκηνοθετών σε 5 Πανεπιστημία της Κίνας (Zhejiang Normal University, Sichuan Film and Television University, Communication University of China ,Zhejiang University Of Media and Communication, Lanzhou University ) και σε 2 Φεστιβάλ (Shenzhen Youth Video Festival και Zhenjiang Xijindu International Documentary Film Ceremony).

Για το 2018, η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς ανοίγοντας κινηματογραφικούς δρόμους, συνδιοργανώσεων μεταξύ Κίνας και Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας Awards, καθώς φέτος το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει πάνω από 10 αναγνωρισμένους σκηνοθέτες της Κίνας και θα προβάλει 30 κινέζικα ντοκιμαντέρ.

Το Φεστιβάλ μέσω των επιμορφωτικών ( masterclass ), των ενημερωτικών σεμιναρίων του, των καλλιτεχνικών δράσεων φορέων και καλλιτεχνών, των δραστηριοτήτων αναψυχής, συνεργασιών και συνδιοργανώσεων, έθεσε ως στόχο την καλλιέργεια του πνεύματος των θεατών του και τη δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές. Ένας από τους στόχους που έχει ήδη επιτευχθεί είναι, ότι το Φεστιβάλ άνοιξε το δρόμο και τις προοπτικές, ώστε οι νέοι της Ιεράπετρας και της Κρήτης να κάνουν το πρώτο τους βήμα στο Ελληνικό και Παγκόσμιο κινηματογραφικό γίγνεσθαι.

Ήδη από το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ – 2017 καινοτόμησε πραγματοποιώντας εκπαιδευτικό και ενημερωτικό πρόγραμμα σεμιναρίων (masterclasses) σκηνοθεσίας και σεναρίου σε παιδιά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από καθηγητές διακεκριμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους στο χώρο. Έτσι, το Φεστιβάλ γίνεται ο χώρος δημιουργίας, επικοινωνίας και συμμετοχής των νέων παιδιών, ώστε να αποκτήσουν τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

Όλες οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ιεράπετρας είναι δωρεάν και προσβάσιμες σε Αμέα, τόσο στις προβολές, όσο και στις περιφερειακές και παράλληλες εκδηλώσεις του έτσι ώστε, το κοινό που συρρέει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, να έχει την ευκαιρία μέσω των προβολών να έρθει σε επαφή με εικόνες της κοινωνικής, ιστορικής, πολιτικής και ανθρώπινης πραγματικότητας, που λειτουργούν ως εφαλτήρια στην ευαισθητοποίησή του, στην ενεργή συμμετοχή του, στην κριτική του στάση, στην πολιτιστική του παιδεία.

Η τελετή έναρξης θα γίνει στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας Σάββατο 4 Αυγούστου, ώρα 8:30 μ.μ. και η τελετή λήξης Πέμπτη 9 Αυγούστου, ώρα 8:30 μ.μ.

Ταυτόχρονες προβολές, εκτός από τις κεντρικές στο ΤΖΑΜΙ από 11 πρωινή έως 12 βραδινή/ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΑΜΙ Ιεράπετρας από 9 το βράδυ μέχρι 12 βραδινή θα γίνουν σε πολλές πόλεις της Κρήτης και του Ν. Λασιθίου (Οροπέδιο Λασιθίου, Καβούσι, Παχειά Άμμος, Μύρτος, Μακρύγιαλος, Άγιος Νικόλαος). Παράλληλες εκδηλώσεις με το Κεντρικό Φεστιβάλ, θα συνεχιστούν και στα Χανιά, 11 – 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κινηματογραφικό Κήπο Χανίων.

Και μόλις κλείσουν τα φώτα της ράμπας στην Ιεράπετρα, το Φεστιβάλ θα ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Κρήτη, στην Αθήνα, καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Στη συνέχεια θα ανοίξει τα πανιά του, όπως κάθε χρόνο για άλλες Χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.festivalierapetra.gr/index.php/el/

Το trailer του Φεστιβάλ:

Video of Trailer - 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards