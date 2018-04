Βραζιλιάνος σέρφερ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Το παγκόσμιο ρεκόρ υπερπήδησης κύματος κατέρριψε ο Βραζιλιάνος σέρφερ Rodrigo Koxa, όπως ανακοινώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, από την αρμόδια ομοσπονδία του σερφ.

Ο Βραζιλιάνος είχε πραγματοποιήσει την προσπάθειά του στις 8 Νοεμβρίου 2017, όταν είχε «σταματήσει» στα 24,4 μέτρα.

Video of Biggest Wave of My Life - Rodrigo Koxa 08/11/2017 Nazaré

Χάρη στο κύμα αυτό, ο Koxa μπήκε στο βιβλίο Guinness και δήλωσε ότι εκείνη ήταν «η καλύτερη ημέρα της ζωής μου».