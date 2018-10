«Βραχυκύκλωσε» μέσα στην έδρα του

Αν κι είχε περάσει χωρίς απώλειες από δύο δύσκολες έδρες (Μόσχα και Βιτόρια) στην Euroleague, ο Ολυμπιακός γνώρισε βαριά ήττα με 99-75 στο ΣΕΦ κόντρα στην ιταλική Αρμάνι, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη διοργάνωση.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της ελληνικής ομάδας σε τρεις αναμετρήσεις στη Euroleague. Κι ήταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός του Μπλατ προβλημάτισε με την απόδοσή του, δείχνοντας ότι δεν έχει λύσεις απέναντι σε μία ομάδα που ήταν σαφώς ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο.

Το ματς ήταν μοιρασμένο στο πρώτο μέρος, αν και στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους, περνώντας μπροστά στο σκορ με το κλείσιμο του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, η Αρμάνι ήταν καταλυτική στην επίθεση, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να περιορίσει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δ' δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός κατάφερε να σημειώσει μόλις 12 πόντους, όταν όλοι περίμεναν την αντεπίθεσή του, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη.

Χαρακτηριστικά των γηπεδούχων στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το μεγάλο ποσοστό αστοχίας τους σε τρίποντα (15,4%) και ελεύθερες βολές (50%), καθώς και τα αρκετά λάθη τους (13), απόρροια της νευρικότητας που τους διακατείχε σε αυτό το πρώτο ματς που έδωσαν μπροστά στο κοινό τους.

