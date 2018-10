«Βούτυρο στο ψωμί» του Τραμπ το καραβάνι προσφύγων

Με απειλητικές δηλώσεις αλλά και παραλληλισμούς με την Ευρώπη και «το χάος που βιώνει» εξαιτίας της παράτυπης μετανάστευσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά την πορεία του καραβανιού προσφύγων και μεταναστών που έχουν ξεκινήσει από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκονται ήδη επί μεξικανικού εδάφους και έχουν ως τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Για όσους υποστηρίζουν την παράτυπη μετανάστευση, ας δουν τι έχει συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένα πλήρες χάος!», ανάρτησε μεταξύ άλλων στο Twitter ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «ισχυρά σύνορα» και πως «ποτέ δεν θα ανεχθούν άτομα να μπαίνουν παρανόμως» στη χώρα.

For those who want and advocate for illegal immigration, just take a good look at what has happened to Europe over the last 5 years. A total mess! They only wish they had that decision to make over again.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Οκτωβρίου 2018