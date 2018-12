«Η Βρετανία είναι ελεύθερη να ανακαλέσει μονομερώς τη γνωστοποίηση για την πρόθεσή της να αποσυρθεί από την Ε.Ε.».

Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε σήμερα -μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία του βρετανικού κοινοβουλίου για τη συμφωνία για το Brexit ανάμεσα στην Ε.Ε. και την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι- η Βρετανία μπορεί να αποσυρθεί μονομερώς από το Brexit χωρίς να συμβουλευτεί τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη.

Στόχος του Δικαστηρίου, ήταν να ανακοινωθεί η απόφαση «ώστε να διευκρινιστούν οι επιλογές των βουλευτών» προτού κληθούν να ψηφίσουν επί της συμφωνίας.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 Δεκεμβρίου 2018