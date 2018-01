Βέλη εκατέρωθεν μετά το κυβερνητικό «λουκέτο» στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που οι υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (εκτός από τις απολύτως απαραίτητες) κατεβάζουν ρολά τα δύο αντίπαλα κόμματα έχουν ξεκινήσει τη μάχη των αλληλοκατηγοριών για την κατάρρευση των συζητήσεων. Μπροστάρης στον χορό ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στους Δημοκρατικούς μέσω Twitter.

Γιατί «κλείνει» η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Αν και το «λουκέτο» στην κεντρική κυβέρνηση έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν (και στην περίοδο Ομπάμα) αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ενώ ένα κόμμα ελέγχει και τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο.

Από το τέλος του δημοσιονομικού έτους (τον Σεπτέμβρη) η κυβέρνηση λειτουργεί, ουσιαστικά, με έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης. Το τελευταίο έληξε τα περασμένα μεσάνυχτα. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν συμφώνησαν στις προβλέψεις του προϋπολογισμού για την υπόλοιπη χρονιά και, συνεπώς, εμφανίστηκε η ανάγκη για να περάσει εκ νέου ένα πρόγραμμα έκτακτης χρηματοδότησης για τέσσερις εβδομάδες. Οι Ρεπουμπλικανοί, όμως, παρά την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο δεν έχουν τόσες έδρες ώστε να περάσουν νομοσχέδια κομβικής σημασίας, όπως αυτό της έκτακτης χρημαδότησης.

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε εδώ και εβδομάδες, οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την συνοριακή πολιτική (όπως και το περίφημο τείχος του Τραμπ), μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για τη μετανάστευση και αυξημένες δαπάνες για τον στρατό. Στον αντίποδα οι Δημοκρατικοί πίεζαν για να προβλεφθεί προστασία για περισσότερους από 700.000 παράτυπους μετανάστες που είχαν μπει στη χώρα όταν ήταν ανήλικοι, αλλά και να προστατευθούν εν γένει οι ανήλικοι μετανάστες που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο χρηματοδότησης των Ρεμπουμπλικανών πέρασε μεν από τη Βουλή, απορρίφθηκε δε από τη Γερουσία γιατί δε συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία. Το νομοσχέδιο χρειαζόταν 60 ψήφους, αλλά είχε την υποστήριξη μόνο 50 Γερουσιαστών. Πέντε Δημοκρατικοί δεν ακολούθησαν τη γραμμή του κόμματος και υπερψήφισαν, όμως υπήρξαν και 3 Ρεμπουμπλικανοί, που καταψήφισαν.

«Τους ενδιαφέρουν οι παράνομοι μετανάστες και όχι ο στρατός»

Ο Ντόναλτ Τραμπ έριξε την ευθύνη για το κλείσιμο της κυβέρνησης στους Δημοκρατικούς σημειώνοντας, μέσω Twitter πάντα, ότι ήθελαν να του δώσουν ένα «ωραίο δώρο για την επέτειο ενός χρόνου από την ορκωμοσία του». Τονίζει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να έχουν συμφωνήσει, αλλά αποφάσισαν να βάλουν «λουκέτο» στην κεντρική κυβέρνηση.

Με απανωτά tweets ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι «τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι παράνομοι μετανάστες παρά ο στρατός και η ασφάλειά μας», ενώ κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν περισσότερους Ρεπουμπλικανούς το Νοέμβρη (στις εκλογές για το Κογκρέσο).

Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διαπραγματευτεί το νομοσχέδιο για τη μεταναστευτική πολιτική εάν δεν μπει ξανά σε λειτουργία η κεντρική κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜκΚόνελ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τον πρόεδρο για να βρεθεί λύση, έκανε λόγο για «κυνικές αποφάσεις» από πλευράς των Δημοκρατικών, με την Νάνσι Πελόζι, επικεφαλής των Δημοκρατικών, να σημειώνει ότι η αποτυχία ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ και το κόμμα του. Σημείωσε ότι «είναι τόσο ανίκανοι και αδιάφοροι που δεν θα μπορούσαν να βρουν τρόπο για να παραμείνει ανοιχτή η κυβέρνηση».

Ποιοι τομείς κλείνουν, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζει μεν λουκέτο, όμως δεν θα μείνουν όλες οι λειτουργίες της ανενεργές. Υπάρχουν κεντρικές υπηρεσίες που θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, ωστόσο, το εν μέρει «λουκέτο» επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι θα μείνουν απλήρωτοι.

Βασικό ερώτημα, φυσικά, είναι το εάν και πώς θα πληρώνονται οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι. Όπως επισημαίνει το Associated Press, παρά το γεγονός ότι θα εργάζονται κανονικά, οι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να πληρωθούν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Στο παρελθόν, πάντως, σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι υπάλληλοι πληρώθηκαν αναδρομικά ακόμη και εκείνοι που πήραν εντολή να μην εργαστούν.

Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους σε υπηρεσίες στέγασης, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και εμπορίου θα παραμείνουν σπίτια τους τη Δευτέρα, ενώ οι μισοί από τους υπαλλήλους στο υπουργείο Οικονομικών, υγείας, άμυνας και μεταφορών επίσης δεν θα πάνε στις δουλειές τους. Το σύστημα εναέριου ελέγχου, η επιθεώρηση των τροφίμων, το σύστημα υγείας και άλλες κομβικοί τομείς θα συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

