Βασίλισσα ξανά!

Το τρίτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κατέκτησε η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με 100-94 μέσα στο «Νίκος Γκάλης» επί της Μονακό στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο νέος θρίαμβος της ελληνικής ομάδας ήρθε 50 χρόνια μετά το έπος του 1968.

The Queen takes the ! @AEKbcgr are the 2017-18 Basketball Champions League winners, defeating @ASMonaco_Basket in a high-scoring Final!



