«Βασιλιάς» στο Μιλάνο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον τίτλο του Next Gen ATP Finals στο Μιλάνο, καθώς νίκησε στον τελικό τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ με 3-1 σε σετ που κρίνονται στα 4 γκέιμ (2-4, 4-1, 4-3, 4-3).

Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής έχασε το πρώτο σετ από τον 19χρονο τενίστα, αλλά πήρε τα τρία επόμενα στη συνέχεια και κατάκτησε αήττητος το τρόπαιο.

Το Νο 16 στην παγκόσμια κατάταξη (με 35 νίκες σε 60 παιχνίδια το 2018) και Νο 1 του ταμπλό (καθώς ο Σάσα Ζβέρεφ απέσυρε τη συμμετοχή του επειδή έχει μπροστά του το ATP Finals του Λονδίνου) έγινε έτσι ο κορυφαίος τενίστας κάτω των 21 ετών.

