«Βασιλιάς» στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός

Μία μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε ο Ολυμπιακός με 80-79, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής για την Euroleague.

Χάρη στη νίκη τους αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας (είναι δεύτεροι) και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-7 (νίκες - ήττες), αφήνοντας τους αντιπάλους τους στο 13-9. Έτσι, αυτή η επιτυχία φέρνει τον Ολυμπιακό ακόμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα της έδρας για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του στη Μαδρίτη, συντηρώντας ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ, χάρις κυρίως στις σωστές επιλογές του στην επίθεση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ρεάλ έκανε την αντεπίθεσή της στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού και κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα του Ολυμπιακού, ξεφεύγοντας με 6 πόντους (71-65) περίπου έξι λεπτά πριν το τελικό σφύριγμα.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ και με όπλο του την άμυνα, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, παίρνοντας τελικά μία πολύτιμη νίκη.

@kwiltj beats the buzzer at the end of the 3rd with the DEEP 3!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Ow46NQasFC

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Φεβρουαρίου 2018