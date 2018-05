Τουλάχιστον 41 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.800 τραυματίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό σε συγκρούσεις στα σύνορα με τη Γάζα. Το αιματηρό ξέσπαμα της βίας έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ «εγκαινίαζαν» τη μετακίνηση της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ με κάθε επισημότητα.

Πάνω από 40.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα όρια της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις προειδοποιήσεις των ισραηλινών αρχών να απέχουν από τις κινητοποιήσεις, με τους στρατιώτες να τραυματίζουν εκατοντάδες από τους διαμαρτυρόμενους και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι περίπου 700 δέχτηκαν πραγματικές σφαίρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι Παλαιστίνιοι πέταγαν πέτρες και αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ οι ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν το πλήθος των διαδηλωτών με το επιχείρημα ότι σκόπευαν να παραβιάσουν τα σύνορα και να επιτεθούν σε παρακείμενες κοινότητες ισραηλινών ο στρατός υποστήριξε ότι ανταποκρίθηκε σύμφωνα με αυτά που «προβλέπουν οι διαδικασίες» κάνοντας λόγο για «κινητοποιήσεις χωρίς προηγούμενο».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πέντε θέσεις της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τις βίαιες ενέργειες της Χαμάς τις τελευταίες ώρες» ανακοίνωσε ο στρατός.

Όπως είπε ο υπουργός Ασφάλειας του εβραϊκού κράτους, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις «δεν αποδεικνύει κάτι όπως και ο αριθμός των ναζί, που έχουν σκοτωθεί δεν αποδεικνύει ότι ο ναζισμός είναι κάτι που μπορείς να εξηγήσεις ή να καταλάβεις». Μία είναι η αλήθεια, υποστήριξε, ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί την αιματοχυσία και ότι το φταίξιμο είναι όλο της ηγεσίας της Χαμάς.

Την ίδια ώρα στην Ιερουσαλήμ παρουσία της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ οι Αμερικανοί επισημοποιούσαν την αμφιλεγόμενη απόφασή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε μεν στα εγκαίνια της πρεσβείας, αλλά απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βίντεο.

«Συγχαρητήρια, είναι μία μεγάλη μέρα για το Ισραήλ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ είναι μια κυρίαρχη χώρα, η οποία αποφασίζει που θα βρίσκεται η πρωτεύουσά της. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα ένας σπουδαίος φίλος του Ισραήλ και σύμμαχος υπέρ της ελευθερίας και της ειρήνης» είπε.

Στην παρέμβασή του που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής εντός των εγκαταστάσεων του τοπικού αμερικανικού προξενείου ισχυρίστηκε ότι «οι ΗΠΑ παραμένουν απόλυτα δεσμευμένες στο να διευκολύνουν την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, αγνόησε τις θανατηφόρες διαμαρτυρίες με μία λακωνική ανακοίνωση στην οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά στους δεκάδες Παλαιστίνιους που έχασαν τη ζωή τους. «Σήμερα είμαι περήφανος που γιορτάζω την έναρξη της λειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ» δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε μια «ιστορική ημέρα» ευχαριστώντας Ντόναλντ Τραμπ για το «θάρρος» του να τηρήση την υπόσχεσή του και να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

«Αναγνωρίζοντας την Ιστορία έχεις γράψει ιστορία» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την τελετή των εγκαινίων. «Τι λαμπρή ημέρα. Αυτή η ημέρα θα χαραχτεί στην εθνική μνήμη μας για πολλές γενιές» πρόσθεσε για να τονίζει το εξής: «Βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ και είμαστε εδώ για να μείνουμε».

Ο «Μπίμπι» ολοκλήρωσε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την Ιερουσαλήμ «αιώνια, αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ».

Η πραγματοποίηση της απόφαση του Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ από το Τελ Αβίβ αναγνωρίζοντάς της ως πρωτεύουσα του Ισραήλ προκάλεσε πάλι την οργή των Παλαιστινίων και τον προβληματισμό της διεθνούς κοινότητας.

Η πλειοψηφία των κρατών με πλειοψηφία μουσουλμάνους καταδικάζει έντονα την «αξιοθρήνητη δράση» του Λευκού Οίκου. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας με τα 57 κράτη μέλη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον με την «παράνομη απόφαση» επιτίθεται στα «στα ιστορικά, νομικά, φυσικά και εθνικά δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού» και προσβάλει «τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Στο μεταξύ η Γαλλία απηύθυνε έκκληση «στο σύνολο των πρωταγωνιστών» να προλάβουν «μια νέα όξυνση» στη Μέση Ανατολή. «Την ώρα που οι εντάσεις στο πεδίο έχουν αναζωπυρωθεί (…) η Γαλλία απευθύνει έκκληση στο σύνολο των πρωταγωνιστών να επιδείξουν υπευθυνότητα προκειμένου να προληφθεί μια νέα όξυνση» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν Ιβ Λεντριάν.

Η Μόσχα και το Κάιρο ανησυχούν για την κατάσταση που επικρατεί στα παλαιστινιακά εδάφη και ιδιαίτερα στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μετά τις συνομιλίες που είχαν στη ρωσική πρωτεύουσα οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμύνης Ρωσίας και Αιγύπτου.

«Επιβεβαιώσαμε την προσήλωση μας στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σ' εκείνες τις αρχές οι οποίες διέπουν την Ειρηνική πρωτοβουλία των Αραβικών χωρών. Τόσο σε εμάς όσο και στην Αίγυπτο, προκαλούν ανησυχία οι προσπάθειες που γίνονται να αναθεωρηθούν οι σημαντικές αυτές αποφάσεις και εκείνες οι προσεγγίσεις, τις οποίες έχει εγκρίνει η διεθνής κοινότητα», υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει στο έδαφος της την διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ηγεσιών της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Επεσήμανε επίσης ότι όλα τα ζητήματα που αφορούν την ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά μέσω του απευθείας διαλόγου ανάμεσα στους ηγέτες των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το κύμα βίας επέκρινε επίσης το Ιράν, το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του και στη τη μετακίνηση της πρεσβείας στο Ισραήλ, και η Τουρκία με τον πρωθυπουργό της, Μπιναλί Γιλντιρίμ, να δηλώνει ότι «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι εξίσου υπεύθυνες για τη σφαγή στη Γάζα. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τις πρόσφατες κινήσεις των δύο χωρών και την μετακίνηση της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ».

“Shocking killing of dozens, injury of hundreds by Israeli live fire in #Gaza must stop now. The right to life must be respected. Those responsible for outrageous human rights violations must be held to account. The int'l community needs to ensure justice for victims” – #Zeid. pic.twitter.com/hBb7825Sp8

— UN Human Rights (@UNHumanRights) 14 Μαΐου 2018