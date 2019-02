Βανδαλισμός με κόκκινη μπογιά στον τάφο του Μαρξ

Στόχος βανδάλων για δεύτερη φορά μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο έγινε ο τάφος του Καρλ Μαρξ στο νεκροταφείο του Χάιγκεϊτ στο Λονδίνο. Οι δράστες της επίθεσης έγραψαν με κόκκινη μπογιά πάνω στην επιτύμβια στήλη πολιτικά συνθήματα.

Οι δράστες τον χαρακτηρίζουν υπεύθυνο του «μπολσεβίκικου ολοκαυτώματος» με «66.000.000 νεκρούς από το 1917 έως το 1953».

Karl Marx's grave vandalized again (second time this year) pic.twitter.com/knFeny0Bak

— Nahia Sanzo (@nsanzo) 16 Φεβρουαρίου 2019