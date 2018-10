Ύποπτο πακέτο και στον Ντε Νίρο

Ένα ύποπτο πακέτο με παραλήπτη τον Ρόμπερτ Ντι Νίρο ερευνά η αστυνομία της Νέας Υόρκης, μετά το μπαράζ τρομοδέματων σε στελέχη των Δημοκρατικών και στο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές στο Κογκρέσο στις 6 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το δέμα ήταν παρόμοιο με τα προηγούμενα και στάλθηκε σε διεύθυνση στην Τραϊμπέκα του Μανχάταν, όπου στεγάζεται ένα εστιατόριο και γραφεία που ανήκουν στον σπουδαίο ηθοποιό.

Σε συναγερμό βρίσκεται η αστυνομία, η οποία έχει εκκενώσει το κτίριο του εστιατορίου, το οποίο ήταν άδειο τη στιγμή που έφτασε το πακέτο.

Ο αξιωματούχος της αστυνομίας, Τόμας Αντονέτι, δήλωσε στο CNN ότι το δέμα ελήφθη στον αριθμό 375 της οδού Γκρίνουϊτς και ότι ομάδα πυροτεχνουργών βρίσκεται εκεί.

Στη διεύθυνση αυτή είναι καταχωρημένες δύο επιχειρήσεις: Το Tribeca Film Festival και το Tribeca Grill. Και τα δύο συνδέονται με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έχει επικρίνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

