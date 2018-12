Τσόμσκι και Μελανσόν ενάντια στις διώξεις λόγω πλειστηριασμών

Κάλεσμα διεθνούς αλληλεγγύης στους διωκόμενους κατά των πλειστηριασμών, μεταξύ των οποίων και στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, γραμματέα του Π.Σ. της Λαϊκής Ενότητας, απευθύνουν δεκάδες οργανώσεις και διεθνούς κύρους προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι Ζαν-Λικ Μελανσόν, Νόαμ Τσόμσκι, Αλέν Μπαντιού, Ταρίκ Αλί και πολλοί άλλοι.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα, «το διεθνές αυτό κάλεσμα αποκτά μια εξαιρετική και ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν τη συγκυρία όπου η κυβέρνηση, με την ουσιαστική σιωπή του ελληνικού κατεστημένου, κλιμακώνει τις διώξεις με νέες δικογραφίες κατά Λαφαζάνη και με άλλη δίωξη κατά του ηρωικού Αντώνη Μαυρομμάτη, της αγωνίστριας Αυγής Βουτσινά και του επικεφαλής των “Πειρατών” Θανάση Γούναρη, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε από χτύπημα των ΜΑΤ με αποτέλεσμα να έχει δυσκολίες στο περπάτημα».

Προσθέτει, δε, ότι «σε μια στιγμή όπου κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση με τις κοκορομαχίες τους επιχειρούν να μεταθέσουν την ατζέντα από τα πραγματικά προβλήματα και διλήμματα στη χώρα, το διεθνές κάλεσμα κατά των διώξεων επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της δημοκρατίας και των πραγματικών λαϊκών προβλημάτων, όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία συναινετικά αρπάζουν, με όχημα τον αυταρχισμό, τα μνημονιακά κοράκια».

Το κάλεσμα της ΛΑ.Ε.

«Η ελληνική κρίση δεν κάνει πλέον τίτλους στις ειδήσεις, αλλά ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να υποφέρει από την αμείλικτη λιτότητα που του έχει επιβληθεί εδώ και περισσότερο από οκτώ χρόνια. Όσοι αντιτίθενται στις πολιτικές των Μνημονίων είναι αντιμέτωποι με μια κλιμακούμενη καταστολή.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ειδικότερα oι δράσεις ενάντια στον πλειστηριασμό των κατοικιών. Τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας τις προσταγές των δανειστών, ενέτεινε την πίεση στους υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες κατοικιών για να διευκολύνει την αποπληρωμή των χρεών προς τις τράπεζες.

Με ειδική διάταξη που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, επιβάλλοντας ποινές έως έξι μήνες φυλάκισης για δράσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς. Επιπλέον, η κυβέρνηση μεταφέρει τις διαδικασίες των πλειστηριασμών μακριά από τις αίθουσες δικαστηρίων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που ενεργοποιείται από συμβολαιογράφους πίσω από τις πόρτες των γραφείων τους.

Από την αρχή του έτους, δεκάδες ακτιβιστές σε ολόκληρη τη χώρα αντιμετώπισαν διώξεις και αρκετές δίκες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών που διώκονται, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός Ενέργειας στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νυν γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, οι επικεφαλής του δίκτυου «Δεν πληρώνω» Ηλίας και Λεωνίδας Παπαδόπουλος, καθώς και ο Ηλίας Σμήλιος, δημοτικός σύμβουλος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Είναι η πρώτη φορά από την πτώση της δικτατορίας που ηγέτης ενός δημοκρατικού πολιτικού κόμματος διώκεται για πολιτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι διώξεις αυτών των ακτιβιστών κινούνται από ένα ειδικό τμήμα των υπηρεσιών ασφαλείας, το «Τμήμα για την Προστασία του Κράτους και της Δημοκρατικής Πολιτείας», ένα τμήμα που δεν έχει να επιδείξει δράση εναντίον της φασιστικής Χρυσής Αυγής ή άλλων ακροδεξιών στοιχείων. Αυτοί οι ακτιβιστές αντιμετωπίζουν πιθανές ποινές φυλάκισης έως οκτώμισι χρόνια.

Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες στην Ελλάδα. Ζητούμε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον όλων των ακτιβιστών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους εκείνους στην Ελλάδα που είναι αντιμέτωποι με καταστολή για τη δράση τους για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων».

Δείτε τις οργανώσεις που συμμετέχουν και τις υπογραφές όσων στηρίζουν το κάλεσμα:

CUP (Candidatura d’Unitat Popular), Καταλωνία – Συνδικάτο Co.Bas, – Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ανυπότακτης Γαλλίας – Habita Ενωση για το Δικαίωμα στην Πόλη και την Στέγη, Πορτογαλία – ODG Παρατηρητήριο για το Χρέος και την Παγκοσμιοποίηση Ισπανία – Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Πλατφόρμα Ενάντια στους Πλειστηριασμούς, Ισπανία – Procés Constituent, Συντακτική Διαδικασία, Καταλωνία – Sindicat de Llogaters i Llogateres Ενωση για την Υπεράσπιση των Ενοικιαστών, Ισπανία – Ενωση Ενοικιαστών Witten , Γερμανία.

