Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν μπαράζ αποστολών εκρηκτικών δεμάτων με στόχο αξιωματούχους του Δημοκρατικού κόμματος και του τηλεοπτικού δικτύου CNN. Τις έρευνες έχει αναλάβει το FBI. Θορυβημένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλάει για ενότητα, την ώρα που κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους ότι διχάζει τη χώρα.

Αποδέκτες των «τρομοδεμάτων» οι δύο πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον. Η υποψήφια για την προεδρία Χίλαρι Κλίντον και ενός από τους πιο επιφανείς επιχειρηματίες των ΗΠΑ, ο Τζορτζ Σόρος. Ύποπτα δέματα έχουν αποσταλεί και στα γραφεία του δικτύου CNN, σε γραφείο βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος στη Φλόριντα και στο Κογκρέσο και στο γραφείο βουλευτή της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (US Secret Service), τα δέματα αυτά απευθύνονταν σε «πρόσωπα που προστατεύονται» από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεσττσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η συσκευή που βρέθηκε κοντά στο σπίτι του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του, στα προάστια της Νέας Υόρκης, είναι παρόμοια με εκείνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα γραμματοκιβώτιο έξω από το σπίτι του Τζορτζ Σόρος στις αρχές της εβδομάδας.

Οι αρχές σημειώνουν ότι ούτε ο Ομπάμα ούτε οι Κλίντον κινδύνευσαν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

«Τίποτα δεν έφτασε στο σπίτι τους» ανέφερε ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον. Μια εκπρόσωπος της συζύγου του παρέπεμψε για περισσότερες διευκρινίσεις στη Μυστική Υπηρεσία.

Στον αντίποδα η εκπρόσωπος της οικογένειας Ομπάμα απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα αναδείξουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι ή οι Δημοκρατικού θα αποκτήσουν τον έλεγχο στα δύο σώματα του Κογκρέσου και στο μέσο της θητείας του Ντ. Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος που κατηγορείται πως διχάζει το λαό εξήγγειλε έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών ώστε να εντοπιστούν ο δράστης ή οι δράστες και χαρακτήρισε τα γεγονότα «απεχθή».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον αμερικανικό λαό «να μείνει ενωμένος» και υπογράμμισε ότι «τρομοκρατικές ενέργειες ή απειλές δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ».

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε τις απόπειρες τρομοκράτησης σημειώνοντας πως «αυτές οι πράξεις είναι φρικτές και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς, παράλληλα, διέψευσε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι εντοπίστηκε δέμα που βρισκόταν καθ' οδόν για την προεδρική κατοικία.

Ανάμεσα στα μέσα που έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική στον Ντ. Τραμπ συγκαταλέγεται και το CNN. Η ύπαρξη ενός ύποπτου πακέτου οδήγησε σε εκκένωση του Time Warner Center, όπου στεγάζεται το CNN. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τον κόσμο να παραμένει προφυλαγμένος σε κλειστούς χώρους.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό κολοσσό, το ύποπτο δέμα που εστάλη στα γραφεία του προοριζόταν για τον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν. Το δέμα, που σύμφωνα με το CNN όντως περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ.

«Στον Λευκό Οίκο δεν έχουν συνειδητοποιήσει καθόλου τη σοβαρότητα των συνεχών επιθέσεών του προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος και ειδικά ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου πρέπει να καταλάβουν ότι οι λέξεις παίζουν ρόλο. Μέχρι τώρα, δεν έχουν δείξει σημάδια ότι το έχουν κατανοήσει», δήλωσε ο προέδρος του CNN, Τζεφ Ζούκερ.

Τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντι Μπλάσιο όσο και ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Άντριου Κουόμο, υποστήριξαν ότι το τρομοδέμα στο CNN, όπως και τα άλλα σε μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος είναι τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον Ντι Μπλάσιο, «υπάρχει τόσο μίσος στην αμερικανική κοινωνία, και τέτοια γεγονότα εντείνουν τον πόνο και τον φόβο». Ο Κουόμο είπε ότι «δεν θα επιτρέψουμε τον εναγκαλισμό με την τρομοκρατία, δεν θα τους αφήσουμε να νικήσουν».

NYC Mayor Bill de Blasio has a message for @realDonaldTrump and his pawns: "Don't encourage hatred, don't encourage attacks on media. You can disagree, but you have to show respect for people and air your disagreements peacefully.” pic.twitter.com/nDis6MYD3Y

— Scott Dworkin (@funder) 24 Οκτωβρίου 2018