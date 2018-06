Τρομερή Σουηδία, πέρασε παρά το σοκ το Μεξικό

ΜΕΞΙΚΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ 0-3

Τρομερή αντίδραση έβγαλαν οι Σουηδοί μετά από την ψυχρολουσία που έζησαν πριν λίγες μέρες κόντρα στη Γερμανία. Νίκησαν με 3-0 το Μεξικό και προκρίθηκαν πανηγυρικά στην φάση των «16» του Μουντιάλ. Θα κάνουν πολύ καιρό να ξεχάσουν αυτό το ματς οι Μεξικανοί, αφού βίωσαν όλα τα συναισθήματα και ευτυχώς για εκείνους, τελευταίο χρονικά, αυτό της χαράς για την πρόκριση.

Only one stat matters for #SWE and #MEX, though...



They are both through to the knock-outs!#MEXSWE pic.twitter.com/uyg8DBMdO5

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 27 Ιουνίου 2018