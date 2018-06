Τρίποντο με τη βοήθεια του VAR

Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο η τεχνολογία έδωσε τη λύση. Η Σουηδία κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα για την πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου με πέναλτι που δόθηκε με τη χρήση VAR.

Η εύστοχη εκτέλεση του Γκράνγκβιστ στο 65' έδωσε στην παρέα του Μπεργκ το γκολ που έψαχνε για να πάρει το τρίποντο και να διαμορφώσει μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα στον όμιλο, όπου Σουηδία και Μεξικό έχουν από τρεις βαθμούς και οι Γερμανοί με τους Νοτιοκορεάτες είναι χωρίς βαθμό.

FT // #SWE win! They join #MEX on three points in Group F after today's result against #KOR #WorldCup pic.twitter.com/K4EQFaRY7F

Όλη η ουσία στο πρώτο μέρος ήταν η απίστευτη ευκαιρία του Μπεργκ στο 21'. Ο φορ της Σουηδίας πλάσαρε από το ύψος της μικρής περιοχής, όμως ο Γιο με ενστικτώδη επέμβαση, χρησιμοποιώντας το δεξί πόδι, είπε «όχι».

Οι Σουηδοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα και ο Μπεργκ παρέμενε απειλητικός. Το ημίχρονο έκλεισε με με κεφαλιά του Κλάεσον που βρήκε σε σώματα αμυντικών της Νότιας Κορέας.

Even in possession, but #SWE create more chances in Nizhny Novgorod and grab the goal to win the game...#SWEKOR pic.twitter.com/oO1OLPucK9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 18 Ιουνίου 2018