Τριάρα η Τότεναμ, δραπέτευσε η «βασίλισσα» από την Ολλανδία

ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League έβαλαν τόσο η αγγλική Τότεναμ, όσο και ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης, στους πρώτους αγώνες για τους «16» στη διοργάνωση που έγιναν το βράδυ της Τετάρτης.

Η Τότεναμ νίκησε στην έδρα της με 3-0 τη γερμανική Ντόρτμουντ, σημειώνοντας όλα τα τέρματά της στο δεύτερο ημίχρονο. Σκόρερ οι Σον στο 47ο λεπτό, Φερτόνχεν στο 83΄, Γιορέντε.

Από την πλευρά της, η «βασίλισσα»... δραπέτευσε από την Ολλανδία, καθώς υπέταξε με 2-1 τον γηπεδούχο Άγιαξ. Οι Ολλανδοί άσκησαν ασφυκτική πίεση στους αντιπάλους τους, ωστόσο η Ρεάλ άντεξε και χτύπησε στις αντεπιθέσεις, πετυχαίνοντας μία πολύ σημαντική νίκη.

Ο Άγιαξ σημείωσε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως αυτό ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR. Στο 60ο λεπτό ο Μπενζεμά έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ισπανούς, ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 75΄με τον Ζίγεχ.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 Φεβρουαρίου 2019