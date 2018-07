Τρία ναυάγια, 277 αγνοούμενοι σε τέσσερις ημέρες

Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα 24ωρα, ο αριθμός των αγνοουμένων στα νερά της Μεσογείου έφτασε τους 277 ανθρώπους. Μετά το ναυάγιο με τους 100 αγνοούμενους της Παρασκευής και το αντίστοιχο της Κυριακής με άλλους 63, μια νέα τραγωδία προστίθεται στο δράμα των μεταναστών. Ακόμη 114 άνθρωποι αγνοούνται στα ανοιχτά της Λιβύης, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, έχουν διασωθεί 16 άνθρωποι από τους 130 που επέβαιναν στο πλοιάριο που ναυάγησε, ενώ αναζητούνται ακόμη 114 άνθρωποι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Τρίπολη της Λιβύης.

Σύμφωνα με tweet της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συνολικά σήμερα στη Λιβύη μεταφέρθηκαν 276 μετανάστες και πρόσφυγες που διασώθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις.

Another sad day at sea - Today 276 refugees and migrants were disembarked in #Tripoli - including 16 survivors of a boat carrying 130 persons, of which 114 are still missing at sea @Refugees @UNSMILibya @IOM_Libya @IMC_Worldwide pic.twitter.com/I7ir08NX9b

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 2 Ιουλίου 2018