Τόλμη και Βενετία

Το Φεστιβάλ Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη 29 Αυγούστου, αλλά η συζήτηση γι’ αυτό έχει θεριέψει από τη στιγμή που ανακοίνωσε το πρόγραμμά του, πριν από έναν μήνα. Ετσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια η Mostra έχει αναδειχθεί σε οιωνό της οσκαρικής σεζόν (εκεί έκαναν πρεμιέρα τα «Gravity», «Birdman», «Spotlight», «La La Land», «The Shape of Water»), αλλά φέτος στο δεκαήμερο προβολών της συγκεντρώνει τη σκηνοθετική χρυσή ομάδα της δεκαετίας.

Τις εκπλήξεις που, ασφαλώς επιφυλάσσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας θα τις παρακολουθούμε με τις τακτικές ανταποκρίσεις μας από εκεί, αλλά, προς το παρόν, αυτά είναι τα 10 πράγματα που ανυπομονούμε όσο τίποτα να δούμε και να ζήσουμε.

● Ο Γκιγέρμο ντελ Τόρο για πρόεδρος! Ο τρομερός Μεξικανός, ο πιο ευφάνταστος δημιουργός των ημερών μας, fanboy στην καρδιά, αλλά πλέον βραβευμένος με Οσκαρ, θα είναι ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Τμήματος. Ετοιμαζόμαστε για δηλώσεις αγάπης για το σινεμά.

● Ραντεβού με τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ. Ο Καναδός μετρ της ψυχρής ανατριχίλας θα δώσει ένα πολύτιμο masterclass. Αφορμή, ο τιμητικός Χρυσός Λέων που θα του αποδώσει το φεστιβάλ. Είπε σχετικά ο Κρόνενμπεργκ: «Ανέκαθεν αγαπούσα τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας. Ενα λιοντάρι που πετά με χρυσά φτερά – αυτή είναι η ουσία της τέχνης. Η ουσία του σινεμά».

● First Man. Ανοιγμα του φεστιβάλ με τη νέα ταινία του Ντέιμιεν Σαζέλ (του «La La Land»), που ακολουθεί την πορεία του Νιλ Αρμστρονγκ από το 1961 έως το 1969, όταν η NASA και το διαστημικό της πρόγραμμα ετοιμάζονταν πυρετωδώς για να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι. Πρωταγωνιστεί ο Ράιαν Γκόσλινγκ, έτσι, για να ξεκινήσει λαμπερά το κόκκινο χαλί.

● Roma. Ο Αλφόνσο Κουαρόν, έχοντας κατακτήσει κάθε πιθανή κορυφή της καριέρας του και μια πενταετία μετά το «Gravity», επιστρέφει στη γενέτειρά του, στην Πόλη του Μεξικού, και στη δεκαετία του ’70, για ένα ασπρόμαυρο, λυρικό, οικογενειακό και πολιτικό δράμα, που προβλέπεται αριστουργηματικό.

● The Favourite. Μπορεί να είναι και το δικό μας favourite η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, πρώτη φορά, από τον «Κυνόδοντα» και μετά, χωρίς τον Ευθύμη Φιλίππου ως συν-σεναριογράφο, βρετανική ταινία στη βασιλική αυλή του 18ου αιώνα, με πρωταγωνίστριες τις Εμα Στόουν, Ρέιτσελ Βάις και Ολίβια Κόλμαν.

● Το δεύτερο βήμα. Είναι δυσκολότερο από το πρώτο, σίγουρα στην περίπτωση του Ούγγρου Λάζλο Νέμες, που μας έκοψε την ανάσα με το ντεμπούτο του, τον «Γιο του Σαούλ» το 2015, και φέρνει στη Βενετία τη δεύτερη ταινία του, «Ηλιοβασίλεμα», ετοιμοπόλεμος, βάζοντας στο επίκεντρο την αφύπνιση μιας κοπέλας στη Βουδαπέστη λίγο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο.

● Να τη φωνάζεις με τ’ όνομά της: «Suspiria». Ο Λούκα Γκουαντανίνο, φορτωμένος δόξα από το «Call Me by Your Name», υπογράφει το ριμέικ της ανυπέρβλητης ταινίας τρόμου του Ντάριο Αρτζέντο, με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον και Ντακότα Τζόνσον, πρόθυμος να τα βάλει με τα λιοντάρια που είτε θα τον φάνε, είτε θα κερδίσει.

● Ο Μάικ Λι. Παραμερίζει τη σύγχρονη βρετανική κοινωνία που γνωρίσαμε μέσα από τα μάτια του και καταπιάνεται, φιλόδοξα, με την αιματηρή κατάπνιξη της πορείας δημοκρατών στο Μάντσεστερ του 1819, φυσικά με τον δικό του τρόπο, στο «Peterloo».

● Η «Λεωφόρος Πατησίων» στο Λίντο. Ο Θανάσης Νεοφώτιστος, βραβευμένος στη Δράμα με την «Προσευχή», διαγωνίζεται στο τμήμα Orizzonti με τη νέα μικρού μήκους ταινία του, ένα μονοπλάνο στο κέντρο της Αθήνας, μόνη αμιγώς ελληνική παραγωγή στο φεστιβάλ.

● Και λίγη τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι Νάπολη, αλλά στη Βενετία θα κάνουν την πρεμιέρα τους τα δύο πρώτα επεισόδια της τηλεοπτικής μεταφοράς της «Υπέροχης φίλης μου», του μυθιστορήματος της Ελενα Φεράντε, σε σκηνοθεσία του Σαβέριο Κοστάντσο τού «Πεινασμένες καρδιές», ως συμπαραγωγή της RAI με το HBO.