Τίτλους τέλους ρίχνει στην υποκριτική ο σπουδαίος Ρ. Ρέντφορντ

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με συνέντευξή του στην επιθεώρηση «Entertainment Weekly». Στα 81 του χρόνια, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με μεγάλη καριέρα στον κινηματογράφο, λέει: «Σκέφτηκα, εντάξει, φθάνει τώρα. Και γιατί να μην ασχοληθώ με κάτι που είναι πολύ χαρούμενο και θετικό;»

Στις 28 Σεπτεμβρίου θα βγει στις αίθουσες η ταινία «The Old Man and The Gun» και αναμένεται να είναι η τελευταία του. Υποδύεται τον ρόλο ενός 70χρονου κακοποιού, που έχει δραπετεύσει από τη φυλακή και διαπράττει μια σειρά ληστειών.

«Δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ, όμως κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το να συνεχίζω να παίζω έχει τελειώσει για εμένα» εξηγεί.

«Θα πάρω τον δρόμο της συνταξιοδότησης έπειτα από αυτό, διότι το κάνω αυτό από τα 21 μου» εξήγησε.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν η ταινία του 1967 «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» με συμπρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα, αλλά ακολούθησαν ταινίες όπως το εμβληματικό «Κεντρί» με τον Πολ Νιούμαν, «Τα καλύτερά μας χρόνια» με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «Οι τρεις μέρες του Κόνδορα», «Ο υπέροχος Γκάτσμπι», «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» με τον Ντάστιν Χόφμαν και θέμα το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, «Πέρα από την Αφρική» με τη Μέριλ Στριπ και άλλες πολλές.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι εμφανίσεις του μπροστά από την κάμερα ήταν σπανιότερες, καθώς ασχολήθηκε περισσότερο με τη σκηνοθεσία.

Από τις εννέα ταινίες που υπογράφει ως σκηνοθέτης, πρώτη είναι οι «Συνηθισμένοι Άνθρωποι», για την οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1981. Άλλες ταινίες του το «Quiz Show», «Το ποτάμι κυλάει ανάμεσά μας», «Λέοντες αντί αμνών» κ.ά.

Σημαντική η προσφορά του στον κινηματογράφο και γιατί ίδρυσε το φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance το 1978, ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.