Την πρώτη του «κορυφή» κατέκτησε ο Τσιτσιπάς

Σημαντική η σημερινή ημέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά που κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στην καριέρα του σε τουρνουά ATP 250.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Έρνεστ Γκουλμπίς στον τελικό του Stockholm Open, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη.

Third final for @StefTsitsipas. Two of them losses against Nadal. Seventh for Ernest #Gulbis that has won all of them. The poll says Tsitsipas but will the young gun play good enough to beat the Latvian? #sthlmopen pic.twitter.com/zTaoGWN5D0

— Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) 21 Οκτωβρίου 2018