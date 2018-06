Την έδιωξαν από εστιατόριο γιατί δουλεύει για τον Τραμπ

Εστιατόριο της Βιρτζίνια αρνήθηκε να σερβίρει στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς και την παρέα της. Όπως εξηγεί η ιδιοκτήτριά του, δεν μπορούσε να δεχτεί στο εστιατόριό της κάποιον που εργάζεται σε μια «απάνθρωπη και ανήθικη κυβέρνηση», που συμπεριφέρεται έτσι στους μετανάστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λέξιγκτον, μια πόλη 7.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση τριών ωρών από την Ουάσινγκτον, και που είχε ψηφίσει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές.

Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, ο σύζυγός της και η παρέα έξι ατόμων που τη συνόδευε, έπιναν το πρώτο ποτό τους και περίμεναν την παραγγελία τους, όταν η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου «Red Hen», Στέφανι Γουίλκινσον, της ζήτησε πολύ ευγενικά να της μιλήσει έξω, στην αυλή.

Της εξήγησε ότι ένιωσε την ανάγκη να της πει ότι οι «αρχές του εστιατορίου, όπως η τιμιότητα, η συμπόνια και η συνεργασία» δεν την επιτρέπουν να τη δεχθεί στο εστιατόριό της και της ζήτησε να αποχωρήσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο εστιατόριο εργάζονται άτομα μέλη της LGBD κοινότητας, τα οποία προηγουμένως μίλησαν στην Γουίλκινσον, λέγοντας ότι δυσκολεύονται να σερβίρουν μέλη μιας κυβέρνησης η οποία συμπεριφέρεται απάνθρωπα σε κάθε άνθρωπο που θεωρείται διαφορετικός, είτε είναι ομοφυλόφιλος είτε ξένος.

Χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, η Σάντερς -που επιβεβαίωσε με tweet το γεγονός- και η παρέα της έφυγαν.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) 23 Ιουνίου 2018