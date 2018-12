Time: Πρόσωπα της χρονιάς ο Κασόγκι και οι «φύλακες της αλήθειας»

«Οι φύλακες και ο πόλεμος στην αλήθεια». Αυτός είναι ο τίτλος του περιοδικού Time στο οποίο παρουσιάζονται τα πρόσωπα της χρονιάς που φεύγει σε λίγες ημέρες. Το δημοσίευμα του περιοδικού ανακηρύσσει τον Τζαμάλ Κασόγκι και άλλος δημοσιογράφους ως προσωπικότητες της χρονιάς.

Το εβδομαδιαίο περιοδικό, εκτός του δολοφονημένου Σαουδάραβα, τιμά ακόμη την Φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα, τους δύο Βιρμανούς ρεπόρτερ του Reuters Ουά Λόουν και Κέι Σου Όου, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, καθώς και τη σύνταξη της αμερικανικής τοπικής εφημερίδας Capital Gazette, πέντε μέλη της οποίας έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στην Ανάπολη της Πολιτείας του Μέριλαντ.

Το Time απονέμει τον συγκεκριμένο τίτλο από το 1927 και είναι η πρώτη φορά που επιλέγονται ένας ή περισσότεροι δημοσιογράφοι για πρόσωπα τη χρονιά.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος «τίτλος» δίδεται σε κάποιον που έχει πεθάνει, εν προκειμένω ο δολοφονημένος Τζαμάλ Κασόγκι.

Στη δεύτερη θέση στην κατάταξη βρίσκεται o Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της χρονιάς για το 2106 και δεύτερος πέρυσι, ενώ τρίτος είναι ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος έχει βάλει δύσκολα στον Αμερικανό πρόεδρο με την έρευνά του για τη ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές.

Φέτος είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που το Time επιλέγει ομάδα προσώπων και όχι ένα άτομο. Το 2017 είχε επιλέξει όσες και όσους έσπασαν τη σιωπή τους για τη σεξουαλική παρενόχληση.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018. #TIMEPOY https://t.co/QbX0IyqXs4 pic.twitter.com/Sg6z42bHmp

— TIME (@TIME) 11 Δεκεμβρίου 2018