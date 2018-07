Θρήνος στην Ινδονησία για τους 34 νεκρούς του ναυαγίου

Τριάντα τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ακόμη ένα ναυάγιο πλοίου στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας. Από τους συνολικά 164 επιβάτες, οι 130 διασώθηκαν.

Το φέριμποτ, KM Lestari, μήκους 48 μέτρων, εκτελούσε χθες δρομολόγιο από τη νήσο Κελέβη (Σουλαουέζι) στη Σελάγιαρ, όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπο με θαλασσοταραχή: χτυπήθηκε από σφοδρούς ανέμους και ψηλά κύματα.

Το πλοίο, που μετέφερε πολλά αυτοκίνητα, άρχισε να βάζει νερό και να βυθίζεται. Βρισκόταν κοντά στην ακτή και ο πλοίαρχος πανικόβλητος το οδήγησε σε ύφαλο στην προσπάθειά του να σώσει το σκάφος και τους επιβάτες.

#BREAKING : A ferry with 120 people on board sinks near #Selayar Islands #Sulawesi #Indonesia pic.twitter.com/60FLaLhoAq

