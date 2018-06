Θρίαμβος της Κολομβίας με μαγικό δίδυμο Ροντρίγκες - Κουαδράδο

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ 0-3

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το παιχνίδι της Πολωνίας με την Κολομβία, καθώς η ομάδα του Χοσέ Πέκερμαν επικράτησε κατά κράτος αυτής του Άνταμ Ναβάλκα και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 3-0.

Το δίδυμο των Χάμες Ροντρίγκες (δύο ασίστ) και Κουαδράδο (ένα γκολ) έκανε ό,τι ήθελε στην κυριολεξία απέναντι στην πολωνική άμυνα και χάρισε στιγμές σπάνιας ποιότητας στα εκατομμύρια των τηλεθεατών. Σφραγίδα στον αγώνα έβαλε και ο αρχηγός της Κολομβίας Ρανταμέλ Φαλκάο με το άψογο τελείωμα στη φάση του δεύτερου γκολ.

