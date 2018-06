Θρίαμβος και τραγωδία!

Θλίψη στα εκατομμύρια των συμπατριωτών τους και των φίλων της Αργεντινής ανά τον κόσμο, σκόρπισαν απλόχερα ο Χόρχε Σαμπάολι και το συνονθύλευμα που παρουσιάζει στα γήπεδα της Ρωσίας. Η Αργεντινή γνώρισε πρωτοφανή για τα δεδομένα της σε Μουντιάλ συντριβή με 3-0 από μια εξαιρετική Κροατία, παρουσιάζοντας εικόνα διάλυσης σε μεγάλα διαστήματα του ματς στο Νίζνι Νόβγκοροντ, ειδικά μετά το 1-0 με το σουτ του Ρέμπιτς στο 53΄, μετά από μια εκπληκτική γκάφα και... ασίστ του γκολκίπερ Καμπαγέρο.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να χάνουν από μια μεγάλη ευκαιρία με Πέρισιτς και Πέρες αντίστοιχα, αλλά η Κροατία φαινόταν από την αρχή πιο πειστική στις κινήσεις της στο γήπεδο. Το συγκρότημα του Ντάλιτς εκτός από το γνήσιο ταλέντο που μπορεί να την πάει μακριά κι από μόνο του σε μια τέτοια διοργάνωση, παρουσίασε και πολύ καλή εικόνα από πλευράς τακτικής προσέγγισης και αμυντικής οργάνωσης.

