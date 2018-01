Θαυμασμός για το «σούπερ φεγγάρι»

Ένα μοναδικό φαινόμενο που τελευταία φορά που έγινε ορατό στη Γη ήταν πριν από 35 χρόνια, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν (καλύτερα) όσοι βρίσκονταν στη Βόρεια Αμερική, την κεντρική και ανατολική Ασία, την Ινδονησία, την Αυστραλία και τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και όσων βρίσκονται στην Ελλάδα δεν μπόρεσαν να απολαύσουν το θέαμα σε όλη του την έκταση.

Στην Αθήνα η έκλειψη έφθασε στο αποκορύφωμά της, το μεσημέρι.

Στην κορύφωσή του φαινομένου ένα σούπερ φεγγάρι εμφανίζεται ασυνήθιστα κοντά στη Γη, καθιστώντας το να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο και πιο φωτεινό. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές το χρόνο και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τι γίνεται όμως με το μπλε φεγγάρι;

Το όνομα δίνεται όταν μια δεύτερη πανσέληνος συμβαίνει μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα. Ωστόσο, παρά την ονομασία που δίνεται, το φεγγάρι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μπλε κάτι που ακόμα και το γυμνό μάτι θα δει.

Τον Ιανουάριο υπήρξε μια πανσέληνος στις 2 του μήνα και σήμερα είναι η δεύτερη.

Τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό είναι το «ματωμένο φεγγάρι», το οποίο αποτελεί φυσική συνέπεια μιας ολικής έκλειψης.

Η έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περάσει μεταξύ της σελήνης και του ήλιου. Η επίδραση αυτής της σύντομης σκίασης είναι ότι το φεγγάρι φαίνεται κόκκινο ως αποτέλεσμα της διάθλασης του ηλιακού φωτός.