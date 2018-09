Θα σε κάνω μια «ωραία ζουμερή μπριζόλα», λέει άνθρωπος του Πούτιν

Μια αρκετά περίεργη απειλή κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, διατύπωσε πρώην σωματοφύλακας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, λέγοντας πως θα φτιάξει απ' αυτόν μια «ωραία ζουμερή μπριζόλα».

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube ο πρώην σωματοφύλακας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Βίκτορ Ζολότοφ, κατηγορεί τον Ναβάλνι ότι έχει κάνει σε βάρος του δυσφημιστικές δηλώσεις και τον προκαλεί ουσιαστικά σε.... μονομαχία για να τον κάνει... κρέας.

«Απλά σε προκαλώ σε μονομαχία. Στο ρινγκ, οπουδήποτε. Υπόσχομαι ότι σε λίγο λεπτά θα φτιάξω από σένα μια ωραία, ζουμερή μπριζόλα», εμφανίζεται να λέει στο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της ρωσικής Εθνικής Φρουράς.

Video of 'I'll make a nice, juicy steak out of you': Putin ally's bizarre threat to Alexei Navalny

Πρόκειται για μια σπάνια εμφάνιση του Ζολότοφ, που αναδείχθηκε τη δεκαετία του '70 απ' τις υπηρεσίες ασφαλείας. Με τον Πούτιν γνωρίζεται απ' τη δεκαετία του '90 όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν στην Αγία Πετρούπολη.

Το Κρεμλίνο πήρε αποστάσεις πάντως απ' τις δηλώσεις αυτές του Ζολότοφ, λέγοντας πως δεν φαίνεται να συνιστούν πραγματική απειλή και οι ρωσικές εφημερίδες υπέθεσαν πως το ξέσπασμα αυτό του Ζολότοφ έχει να κάνει με τις καταγγελίες που έκανε πρόσφατα ο Ναβάλνι για αθέμιτες πρακτικές της Εθνικής Φρουράς.