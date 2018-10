Τεράστια καταστροφή, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών λόγω Μάικλ

Με τον αριθμό τον νεκρών εξαιτίας του φονικού τυφώνα Μάικλ να έχει φτάσει τους 18, οι αρχές της Φλόριντα, της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας προσπαθούν να κάνουν απολογισμό των ζημιών από τη φυσική καταστροφή. Ωστόσο, ο φόβος είναι ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη αγνοούμενοι μέσα στα ερείπια, καθώς πολλοί πολίτες δεν υπάκουσαν τις εντολές εκκένωσης και έμειναν στα σπίτια τους την ώρα που ένας από τους χειρότερους τυφώνες έπληξε την πολιτεία.

Οι άνεμοι που έπνεαν όταν ο «τυφώνας-τέρας», όπως τον χαρακτήρισαν ξεπέρασαν τα 180 χλμ/ώρα, ενώ οι καταιγίδες δεν άφησαν σχεδόν τίποτα όρθιο σε όλο το μήκος των ακτών της Φλόριντα, καταστρέφοντας κατοικίες, υποδομές και καλλιέργειες. Οι 18 θάνατοι έχουν καταγραφεί και στις τέσσερις πολιτείες που χτυπήθηκαν από τον τυφώνα: Φλόριντα, Βόρεια και Νότια Καρολίνα και Βιρτζίνια.

Τα σωστικά συνεργεία, που ενισχύονται και με ομοσπονδιακές δυνάμεις, έπειτα από εντολή του Λευκού Οίκου, εκφράζουν την ανησυχία τους ενόσω ερευνούν κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί δραματικά όσο περνούν οι μέρες.

Μέχρι στιγμής, στη Φλόριντα έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους περίπου 250 άνθρωποι και έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 25.000 κτίρια, κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί σε κτίρια που κατέρρευσαν, ώστε να διαπιστωθεί αν μέσα σε αυτά υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Πάναμα Σίτι, που επίσης δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τον τυφώνα. Το περιφερειακό νοσοκομείο της περιοχής ανέλαβε αρκετούς τραυματίες, ωστόσο 130 από αυτούς μεταφέρθηκαν τελικά αλλού, γιατί κόπηκε το ηλεκτρικό και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν γεννήτριες, που όμως δεν μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες.

Στη Βόρεια Καρολίνα δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις κατοικίες ή τις επιχειρήσεις τους, ενώ περισσότεροι από 20.000 πολίτες αναμένεται να συγκεντρωθούν στα καταφύγια για τους πληγέντες.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές.

People have no idea how hard Hurricane Michael has hit the great state of Georgia. I will be visiting both Florida and Georgia early next week. We are working very hard on every area and every state that was hit - we are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Οκτωβρίου 2018