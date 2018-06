Τελευταίο ταξίδι για πρόσφυγες που ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη

Δύο πλοία βυθίστηκαν στο Αιγαίο και στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Τυνησίας, με συνολικό απολογισμό 44 νεκροί μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Οι πρόσφυγες επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι προς την Ευρώπη για μία καλύτερη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον 35 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και περισυνελέγησαν στα ανοικτά της νότιας Τυνησίας, μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν. Αντίθετα, άλλοι 68 διασώθηκαν από την υπηρεσία ακτοφυλακής της χώρας, με το υπουργείο Άμυνας να διευκρινίζει ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

At least 35 migrants died when their boat sank off Tunisia, and Turkey said nine, including six children, had died when a vessel capsized of its southern coast https://t.co/6L374t4pOW

— New York Times World (@nytimesworld) 3 Ιουνίου 2018