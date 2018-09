Τα Σκόπια και η Γιουγκοσλαβία του Τίτο... αλλιώς

Οσο οι μέρες κυλούσαν γοργά στην καλοκαιρινή μας ραστώνη, μας έφερναν όλο και πιο κοντά στη σκληρή πραγματικότητα της ειδησεογραφίας και των γεγονότων.

Επανερχόμαστε, χωρίς να μας δίνεται κανένα απολύτως περιθώριο, με τη βία, στην καθημερινότητα, κυριολεκτικά όμως, καθώς στα μίντια –κοινωνικά και ΜΜΕ– επικρατούν το τελευταίο διάστημα σκηνές ρατσισμού, ομοφοβίας, φασιστικών συμπεριφορών, λιντσαρίσματος του παραπαίοντος συνανθρώπου.

Φοβούνται λέει οι «άλλοι άνθρωποι» και «αυτοδικούν», ίσως αυτό τους οδηγεί πέρα από την ανθρώπινη φύση τους, σε συμπεριφορές κτηνώδους αγέλης.

Από την τραγωδία και την ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής με τους 99 νεκρούς στο Μάτι, κατευθείαν, χωρίς ανάσα, στη δίνη του κυκλώνα που επικρατεί στην ψυχή του τέρατος μέσα μας. Από τον στρουθοκαμηλισμό των καλοκαιρινών διακοπών και την απάθεια που μας κατακλύζει, κατευθείαν σε θέματα που εγείρουν «ζητήματα εθνικού διχασμού» αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ετσι κι αλλιώς, γρήγορα περνάμε από το ένα γεγονός στο άλλο. Νέες σκηνές μίσους, εθνικισμού, μισαλλοδοξίας, διχασμού μάς περιμένουν. Ερχεται το «μακεδονικό».

Την ώρα που οι κάλπες ανοίγουν στη γειτονική μας πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, –μία πλέον αυτόνομη χώρα, ας μην το ξεχνάμε–, για να δείξει με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων –σε ένα προσυμφωνημένο δημοψήφισμα που γίνεται με τις ευλογίες φυσικά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων– εάν η κυβέρνηση Ζάεφ πρέπει να προχωρήσει τη λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς εδώ περιμένουμε την αφορμή για να αρχίσουμε να ξιφουλκούμε κατά της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή ενάντια στο αυτονόητο.

Οσο η κρίση –οικονομική, ηθική, κοινωνική, αξιών– βαθαίνει, δυστυχώς ως παραπαίουσα χώρα θα συρόμαστε χωρίς πίστη σε επιβαλλόμενα παιχνίδια στρατηγικής. Εδώ είναι τα ταραγμένα Βαλκάνια. Αποτελούμε τα πιόνια στη σκακιέρα των πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών και ενεργειακών συμφερόντων που λυμαίνονται με τις εταιρείες τους την περιοχή στο όνομα της όποιας καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Η ΠΓΔΜ, ως Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με πρωτεύουσα τα Σκόπια, αποτέλεσε από το 1944 μέρος της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η οποία αναγνώριζε τις έννοιες έθνη και εθνότητες για τα μέρη της. Αποσχίστηκε και έγινε Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία το 1991.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λοιπόν, η Γιουγκοσλαβία ήταν μία πλήρως κατεστραμμένη χώρα: πυρπολημένες πόλεις στην καρδιά της Ευρώπης, βομβαρδισμένα τοπία, κονιορτοποιημένοι μιναρέδες και κατεδαφισμένα καμπαναριά – μια ολόκληρη κοσμοπολίτικη κοινωνία διασπάστηκε και καταστράφηκε με αγριότητα.

Σήμερα, που η μνήμη μπορεί να έχει εξασθενήσει γι' αυτά τα τραγικά γεγονότα, που ισοπέδωσαν και διέλυσαν την ευρωπαϊκή-βαλκανική χώρα, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ) έρχεται με μια πραγματικά πρωτοποριακή έκθεση να μας γυρίσει στην ένωση μιας χώρας, συνδέοντας το όνομα ενός εξαφανισμένου έθνους με αισιόδοξες αναμνήσεις μέσα από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του ιστορία.

Η φιλόδοξη και αποκαλυπτική έκθεση με τίτλο «Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980» (Περί της Ουτοπίας του Σκυροδέματος: Η αρχιτεκτονική στη Γιουγκοσλαβία από το 1948 έως το 1980) καλύπτει τις γκαλερί του 3ου ορόφου και θα διαρκέσει μέχρι 13 Ιανουαρίου 2019.

Περιλαμβάνει πάνω από 400 σχέδια, μοντέλα, μακέτες, φωτογραφίες και χιλιόμετρα ταινιών από σειρά δημοτικών αρχείων, οικογενειακές συλλογές και μουσεία από την περιοχή της διαιρεμένης πια Γιουγκοσλαβίας.

Dušan Grabrijan και Juraj Neidhardt. Εξώφυλλο του περιοδικού «Architecture of Bosnia and the Way to Modernity», 1957 |