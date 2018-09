Τα πρώτα θύματα του Μανγκούτ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σούπερ τυφώνα Μανγκούτ που έφτασε στο νησί Λουζόν στις Φιλιππίνες και τώρα κινείται δυτικά προς την Κίνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι σφοδροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές. Η πιο θανατηφόρα καταιγίδα στις Φιλιππίνες ήταν ο τυφώνας Haiyan (2013), ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 7.000 ανθρώπους.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν θαμμένες κάτω από τη λάσπη, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από μια κατολίσθηση εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκαλεί ο τυφώνας. Προκάλεσε πτώσεις δένδρων, σήκωσε στέγες και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Λουζόν, το κύριο νησί του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων.

Στην περιοχή που έπληξε ο τυφώνας κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλος αριθμός των οποίων ζουν σε πρόχειρες κατοικίες.

Μετά το πέρασμα του Μανγκούτ, ο οποίος κατευθύνεται πλέον προς τις πυκνοκατοικημένες ζώνες της νότιας Κίνας, οι φιλιππινέζοι διασώστες αναπτύχθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

#TyphoonMangkhut Advisory Number 18

Max Sustained Winds: 130mph

Strength: C4

MSLP: 937mb

Mangkhut weakens to a Category 4 typhoon as it moves across the Northwestern Philippines. Life-threatening storm surges, mudslides and catastrophic flooding also expected... pic.twitter.com/X1XkGqMSoZ

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) 15 Σεπτεμβρίου 2018