Τα πάντα χάθηκαν στην πόλη Παραντάις της Καλιφόρνια

Πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε την πόλη Παραντάις στη βόρεια Καλιφόρνια ξυπνώντας μνήμες από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής.

Μόλις σε μία μέρα η πόλη των 27.000 κατοίκων, που οικοδομήθηκε το 1800, έγινε παρανάλωμα του πυρός και οι πυροσβέστες δήλωναν ανήμποροι να αντιδράσουν μπρος στην ανεξέλεγκτη ταχύτητα με την οποία κινούνταν οι φλόγες.

Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα στον κεντρικό δρόμο, που έχουν γίνει στάχτη, μαρτυρούν την απεγνωσμένη προσπάθεια των κατοίκων να απομακρυνθούν.

Εννιά από αυτούς βρέθηκαν απανθρακωμένοι, άλλοι μέσα στα οχήματά τους και άλλοι λίγο πιο μακριά από αυτά, ενώ οι φωτογραφίες του Associated Press αποτυπώνουν την ανυπολόγιστη καταστροφή.

Όλα τα σπίτια, 6.700 στο σύνολό τους, έχουν καταστραφεί καθιστώντας τη χθεσινή την πιο ολέθρια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια.

Για το «χειρότερο σενάριο» που θα μπορούσε να συμβεί κάνει λόγο η κομητεία της περιοχής και τονίζει ότι δεν υπήρξε χρονικό περιθώριο να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Η πυρκαγιά ήταν τόσο κοντά που μπορούσα να την αισθανθώ στο αυτοκίνητό μου μέσα από κλειστά παράθυρα», δήλωσε στο AP η Ρίτα Μίλερ, που εγκατέλειψε την πόλη με την ανάπηρη μητέρα της.

Στο Παραντάις, που βρίσκεται στην κορυφογραμμή μεταξύ δύο κοιλάδων, έμεναν πολλοί συνταξιούχοι και οι αρχές φοβούνται ότι πολλοί ηλικιωμένοι μπορεί να αγνοούνται.

Στα περίχωρα της πόλης, ο Πάτρικ Κνάτσον, δήλωσε ότι μόνο δύο από τα 22 σπίτια που κάποτε βρίσκονταν στον δρόμο του είναι ακόμα εκεί – το δικό του και του γείτονά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, «τίποτα δεν θα είναι ίδιο πια, το υπέροχο τοπίο με τις βελανιδιές θα αργήσει να αναγεννηθεί».

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς φωτιές μαίνονται και στη νότια Καλιφόρνια.

Χθες πυρκαγιά κατέκαψε το παραθαλάσσιο θέρετρο Μαλιμπού, για το οποίο δόθηκε εντολή εκκένωσης, με τις φλόγες να καλύπτουν έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι φωτιές τόσο στον βορρά όσο και στον νότο εξαπλώνονται ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.

«Τίποτε άλλο δεν ευθύνεται γι' αυτές τις τεράστιες, φονικές και πολυδάπανες δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια πέραν της τόσο κακής διαχείρισης των δασών», έγραψε στο twitter o Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε:

«Τόσα δισεκατομμύρια δολάρια να δίνονται ετησίως και να χάνονται τόσο πολλές ζωές, όλες εξαιτίας της τεράστιας κακοδιαχείρισης των δασών. Θεραπεία τώρα, ή σταματούν οι πληρωμές της Fed!».

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Νοεμβρίου 2018