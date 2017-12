Το πρώτο εορταστικό πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο ήταν... γεμάτο: μηνύματα στο twitter εναντίον των «εχθρών» του στο FBI, χαιρετισμοί και έπαινοι για τα αμερικανικά στρατεύματα στο εξωτερικό, μερικές παρτίδες γκολφ, τηλεφωνήματα με παιδάκια που ήθελαν να μάθουν πότε ο Αϊ Βασίλης θα τους πάει τα δώρα τους, δείπνο με την οικογένεια και εκκλησιασμός.

«Σήμερα και κάθε ημέρα είμαστε ευγνώμονες για εσάς και τις οικογένειές σας» ήταν το μήνυμά του, με βίντεο από το θέρετρό του στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται για τις γιορτές. «Οι οικογένειές σας είναι εξαιρετικές... Οι σπουδαιότεροι άνθρωποι επί Γης».

Το σύντομο μήνυμα απευθυνόταν στους Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Γκουαντάναμο και όσους περιπολούν στα Στενά του Χορμούζ στη Μέση Ανατολή. Τους στρατιώτες στο Αφγανιστάν είχε ήδη επισκεφτεί ο αντιπρόεδρος Πενς την περασμένη εβδομάδα.

Ιδιαίτερα θερμά λόγια επιφύλαξε για την Ακτοφυλακή και τη συμβολή της στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης την περίοδο των καταστροφικών τυφώνων: «Κάνατε εξαιρετική δουλειά στο Τέξας, τη Φλόριντα και το Πουέρτο Ρίκο... Πολλοί Ρεπουμλικανοί είναι ευτυχείς αλλά πρέπει να σας πω ότι ακόμα πιο ευτυχείς είναι οι κάτοικοι στη Φλόριντα, το Τέξας και το Πουέρτο Ρίκο. Πόσο καλά κάνατε τη δουλειά σας... σώσατε χιλιάδες ζωές.»

Η γιορτινή ημέρα βέβαια ξεκίνησε με το...twitter και μηνύματα κατά του FBI και των κακών μέσων ενημέρωσης. «Κανείς δεν θα μας νικήσει. Θα κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά!», κατέληγαν.... οι ευχές του.

The Fake News refuses to talk about how Big and how Strong our BASE is. They show Fake Polls just like they report Fake News. Despite only negative reporting, we are doing well - nobody is going to beat us. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Δεκεμβρίου 2017