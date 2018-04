Τα φτερά του σύγχρονου χορού

Νέες τάσεις και σύγχρονη ματιά. Τολμηρές δημιουργίες και παγκόσμιες πρεμιέρες. Αποτυπώματα μιας νέας γενιάς δημιουργών αλλά και χορογραφίες καταξιωμένων Ελλήνων που διαπρέπουν εντός κι εκτός. Περιπλανήσεις σε διαφορετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, συναντήσεις με το ανερχόμενο δυναμικό χορευτών.

Δύο διαφορετικές, πολυσυλλεκτικές και φιλόδοξες διοργανώσεις διεκδικούν τις επόμενες μέρες την προσοχή του κοινού. Απόψε και αύριο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενείται το 5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων (σε διάφορους χώρους της Στέγης από το απόγευμα στις 18.00 ώς αργά το βράδυ, 23.30), ενώ στις 5 Μαΐου κάνει πρεμιέρα στο θέατρο «Κιβωτός» το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αθήνας.

5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Σύγχρονο και τολμηρό, όπως η νέα γενιά δημιουργών, το φεστιβάλ της Στέγης αποτυπώνει το παρόν με τους δικούς του όρους. Με αυτόν τον θεσμό ο οργανισμός υποστηρίζει και προωθεί τις χορογραφικές απόπειρες πρωτοεμφανιζόμενων και ανερχόμενων ανθρώπων του χώρου. Στοίχημα, κάθε φορά, είναι να βρεθεί μια ευρεία προβληματική, αντίστοιχη με την ποικιλομορφία που υπάρχει στο εξωτερικό.

Φέτος τη δουλειά τους παρουσιάζουν έξι χορογράφοι σε πρώιμα στάδια της καριέρας τους, εγκατεστημένοι είτε στην Αθήνα είτε εκτός Ελλάδας, ανιχνεύοντας τις σύγχρονες τάσεις στη χορευτική τέχνη. Ενεργοποιώντας όλους τους χώρους της Στέγης (από το υπόγειο ώς τους πάνω ορόφους) προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής σκηνής και τους προβληματισμούς της.

Λίντα Καπετανέα |

Συμμετέχουν: η Ελπίδα Ορφανίδου με την παράσταση «Pharmacist or Balloonist» η οποία αναρωτιέται τι σχέση μπορεί να έχει η φαρμακευτική με τη χορογραφία (απόψε, αύριο 21.30, Κεντρική Σκηνή). Η Κατερίνα Ανδρέου χρησιμοποιώντας τον ευρηματικό τίτλο «BSTRD» –μια σύντμηση της λέξης «bastard» που σημαίνει νόθος– καταθέτει ένα σόλο για τη «γνήσια νοθεία» (απόψε, αύριο, Μικρή Σκηνή, 19.30).

Η Ευαγγελία Κολύρα μάς καλεί σε μια διαδραστική, μακράς διάρκειας πρωτότυπη περφόρμανς όπου ο χορός συναντά την ποικιλομορφία της γλώσσας (5ος όροφος, 17.00-20.00). Η Ανδρονίκη Μαραθάκη με το «Hi Jack. Hijack!» παρουσιάζει μια περιπλάνηση του βλέμματος, σε ένα θέαμα ανοιχτό στη συμμετοχή του κοινού, το οποίο μπορεί να μπαινοβγαίνει ελεύθερα κατά τη διάρκεια της παράστασης (Εκθεσιακός χώρος, 20.30-23.30).

Και τέλος, δύο νεαροί χορογράφοι και χορευτές, οι Χρήστος Ξυραφάκης και Andi Xhuma, αφουγκράζονται στο «Ok, that’s you...» τον παλμό της εποχής καταθέτοντας ένα έργο-σχόλιο για τις ανθρώπινες σχέσεις και την παντοδυναμία της εικόνας (Εκθεσιακός χώρος, 18.00). Πληροφορίες για το φεστιβάλ θα βρείτε στο www.sgt.gr

Arc for Dance Festival

Tο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Αθήνας, Arc for Dance Festival, «ψυχή» του οποίου παραμένει η καλλιτεχνική του διευθύντρια Φρόσω Τρούσα, γιορτάζει την πρώτη δεκαετία δράσης του εστιάζοντας σε ερωτήματα που αναδεικνύουν τη θέση και σημασία του χορού στην πολύπλοκη συνδιαμόρφωση της σύγχρονης κίνησης.

Η φετινή διοργάνωση (πληροφορίες στο 210 5230582), που ξεκινά στις 5 Μαΐου και διαρκεί ώς τις 27 του ίδιου μήνα, περιλαμβάνει εκδηλώσεις, δράσεις σε διάφορους χώρους στην πόλη (από πεζόδρομους και θέατρα μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) και για πρώτη φορά ανοιχτές, δυναμικές συναντήσεις ανάμεσα σε δημιουργούς και κοινό. Πιο συγκεκριμένα, οι χορογράφοι Alexandra Waierstall, Λίντα Καπετανέα, Ερμίρα Γκόρο και Πατρίσια Απέργη συνομιλούν με το κοινό (ΑRC_dialogues) και αποκαλύπτουν τις επιρροές και τους προβληματισμούς που διαμόρφωσαν την προσωπική τους πορεία.

Στον πυρήνα της, ωστόσο, παραμένουν η καθαρή χορευτική δημιουργία και τα εννέα νέα έργα σύγχρονου χορού που θα παρουσιαστούν - τα πέντε από τα οποία σε παγκόσμια πρώτη. Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ εκφραστικό φάσμα με σημείο αιχμής τον τρόπο σκέψης και εργασίας γυναικών δημιουργών.

Πιο συγκεκριμένα, στο θέατρο «Κιβωτός» θα παρουσιαστούν από 24 ώς 27 Μαΐου δημιουργίες των: Μαργαρίτας Τρίκκα (24/5 «Delenda est»), Alexandra Waierstall [24/5, «(T)here and Αfter»], Λίντας Καπετανέα-RootlessRoot & Εντιβάλντο Ερνέστο (25/5, «Half the Truth»), Αναστασίας Βαλσαμάκη (26/5 «Body Monologue»), Po-Cheng Tsai (25/5 «Hugin/Munin» και 26/5 «Floating Flowers»), Ερμίρα Γκόρο (26/5 «Συναντήσεις-Αθήνα»), Jesús Rubio Gamo (27/5 «Now, before we get too old») και Πατρίσιας Απέργη/ Aerites Dance Company (27/5 «Πολήττες»).